США продовжують конфіскувати нафту Мадуро — захопили черговий танкер

Сполучені Штати перехопили та захопили чергове судно біля узбережжя Венесуели в міжнародних водах. Це вже другий випадок за останні тижні, коли Сполучені Штати захопили танкер поблизу Венесуели, і це відбувається на тлі значного нарощування американських військових сил у регіоні.

Що відомо про захоплення танкера Венесуели

Посадовці, які говорили на умовах анонімності з агенцією, не повідомили, де саме проходила операція, але додали, що її очолює Берегова охорона.

Берегова охорона та Пентагон, а також Міністерство нафти Венесуели не відповіли на запити Reuters.

Як блокада впливає на нафту

Reuters зазначає, що відтоді, як минулого тижня американські війська захопили біля узбережжя Венесуели нафтовий танкер, на який поширюються санкції, діяло фактичне ембарго, згідно з яким завантажені судна, що перевозять мільйони барелів нафти, залишаються у венесуельських водах, щоб уникнути ризику бути захопленими.

З моменту першого вилучення експорт венесуельської сирої нафти різко впав. Хоча багато суден, що перевозять нафту у Венесуелі, перебувають під санкціями, інші, що транспортують нафту та сиру нафту країни з Ірану та Росії, не підпадають під санкції, а деякі компанії, зокрема американська Chevron, транспортують венесуельську нафту власними уповноваженими суднами.

Нагадаємо, що 17 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Венесуела забрала у Вашингтона американську нафту, тому Сполучені Штати мають намір її повернути.

