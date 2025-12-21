Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мінус ще один танкер Венесуели — США захопили черговий корабель

Мінус ще один танкер Венесуели — США захопили черговий корабель

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 00:11
США продовжують конфіскувати нафту Мадуро — захопили черговий танкер
Висадка спецпризначенців США на борт танкера біля Венесуели. Ілюстративне фото: Пем Бонді

Сполучені Штати перехопили та захопили чергове судно біля узбережжя Венесуели в міжнародних водах. Це вже другий випадок за останні тижні, коли Сполучені Штати захопили танкер поблизу Венесуели, і це відбувається на тлі значного нарощування американських військових сил у регіоні.

Про це у своєму матеріалі повідомляє Reuters.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про захоплення танкера Венесуели

Посадовці, які говорили на умовах анонімності з агенцією, не повідомили, де саме проходила операція, але додали, що її очолює Берегова охорона.

Берегова охорона та Пентагон, а також Міністерство нафти Венесуели не відповіли на запити Reuters.

Як блокада впливає на нафту

Reuters зазначає, що відтоді, як минулого тижня американські війська захопили біля узбережжя Венесуели нафтовий танкер, на який поширюються санкції, діяло фактичне ембарго, згідно з яким завантажені судна, що перевозять мільйони барелів нафти, залишаються у венесуельських водах, щоб уникнути ризику бути захопленими.

З моменту першого вилучення експорт венесуельської сирої нафти різко впав. Хоча багато суден, що перевозять нафту у Венесуелі, перебувають під санкціями, інші, що транспортують нафту та сиру нафту країни з Ірану та Росії, не підпадають під санкції, а деякі компанії, зокрема американська Chevron, транспортують венесуельську нафту власними уповноваженими суднами.

Нагадаємо, що 17 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Венесуела забрала у Вашингтона американську нафту, тому Сполучені Штати мають намір її повернути.

Дізнайтесь також, де у світі розташовані найбільші запаси "чорного золота"

США водна блокада нафта танкер Венесуела
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації