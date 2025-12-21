США продолжают конфисковать нефть Мадуро — захватили очередной танкер

Высадка спецназовцев США на борт танкера возле Венесуэлы. Иллюстративное фото: Пэм Бонди

Соединенные Штаты перехватили и захватили очередное судно у побережья Венесуэлы в международных водах. Это уже второй случай за последние недели, когда Соединенные Штаты захватили танкер вблизи Венесуэлы, и это происходит на фоне значительного наращивания американских военных сил в регионе.

Об этом в своем материале сообщает Reuters.

Что известно о захвате танкера Венесуэлы

Чиновники, которые говорили на условиях анонимности с агентством, не сообщили, где именно проходила операция, но добавили, что ее возглавляет Береговая охрана.

Береговая охрана и Пентагон, а также Министерство нефти Венесуэлы не ответили на запросы Reuters.

Как блокада влияет на нефть

Reuters отмечает, что с тех пор, как на прошлой неделе американские войска захватили у побережья Венесуэлы нефтяной танкер, на который распространяются санкции, действовало фактическое эмбарго, согласно которому загруженные суда, перевозящие миллионы баррелей нефти, остаются в венесуэльских водах, чтобы избежать риска быть захваченными.

С момента первого изъятия экспорт венесуэльской сырой нефти резко упал. Хотя многие суда, перевозящие нефть в Венесуэле, находятся под санкциями, другие, транспортирующие нефть и сырую нефть страны из Ирана и России, не подпадают под санкции, а некоторые компании, в частности американская Chevron, транспортируют венесуэльскую нефть собственными уполномоченными судами.

Напомним, что 17 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла забрала у Вашингтона американскую нефть, поэтому Соединенные Штаты намерены ее вернуть.

