Трамп объяснил, зачем ему нужна Гренландия

Трамп объяснил, зачем ему нужна Гренландия

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 06:06
Трамп заявил, что Гренландия нужна США для нацбезопасности
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп вновь поднял тему Гренландии и заявил, что Соединенным Штатам нужен этот арктический остров для обеспечения национальной безопасности, а не полезных ископаемых. Он добавил, что назначенный им посланники по этому острову "возглавит эту работу".

Об этом сообщает Reuters.

В воскресенье, 21 декабря, Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии, что вызвало новую волну критики со стороны Дании и Гренландии в связи с интересом Вашингтона к богами полезными ископаемыми острову.

Как известно, Трамп выступает за то, чтобы Гренландия - самоуправляемая территория Дании, стала частью США, сославшись на ее стратегическое значение и минеральные ресурсы.

Ландри в свою очередь, который вступил в должность губернатора в январе 2024 года — публично поддерживает эту идею.

Возвращаясь к главе Белого дома, в ходе общения с журналистами он сегодня сказал, зачем ему нужен остров.

"Нам нужна Гренландия для национальной безопасности, а не для полезных ископаемых. Если вы посмотрите на Гренландию, посмотрите вдоль всего побережья, вы увидите повсюду и китайские корабли. Она нам нужна для национальной безопасности. Мы должны ее заполучить", — сказал Трамп журналистам, добавив, что Лэндри хочет "возглавить эту кампанию".

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик сделали совместное заявление, в котором сказали, что Гренландия принадлежит гренландцам.

"Вы не можете аннексировать другую страну. Даже при аргументах, касающихся международной безопасности, — говорилось в совместном заявлении.

Напомним, что с возвращением к власти Трамп неоднократно заявлял, что хочет получить Гренландию. В частности, в мае 2025 он не исключил применение силового вмешательства вмешательства на полуостров. Параллельно в СМИ были информация, что США придумали план захвата Гренландии.

Также отметим, что Трамп угрожает фактически войной Венесуэле. На прошлой неделе он огласил блокаду для подсанкционных нефтяных танкеров, и уже несколько из них США задержали.

США Дональд Трамп Дания Гренландия оккупация безопасность
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
