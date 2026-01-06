Видео
Главная Новости дня Дания заявила о риске краха НАТО из-за США и Гренландии

Дания заявила о риске краха НАТО из-за США и Гренландии

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 12:43
Дания предупредила США из-за заявлений Трампа по Гренландии
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

На фоне заявлений о намерениях США относительно Гренландии премьер-министр Дании Метте Фредериксен публично обратилась к американской администрации с жестким сигналом. Глава датского правительства напомнила, что позиция Копенгагена остается неизменной.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Метте Фредериксен предостерегла США от посягательств на Гренландию

По ее словам, Дания неоднократно четко очерчивала свое видение статуса острова, а власти Гренландии прямо заявляли о нежелании входить в состав Соединенных Штатов. Фредериксен подчеркнула, что этот вопрос не является предметом торга и не может решаться без воли самих гренландцев.

В то же время премьер-министр обратила внимание на опасность даже гипотетических разговоров о силовом сценарии особенно учитывая его предыдущие резкие действия на международной арене, в частности в Венесуэле. Именно это, по ее словам, усиливает тревогу в Копенгагене.

"Прежде всего, я думаю, что нужно серьезно относиться к президенту США, когда он говорит, что хочет Гренландию", — заявила Фредериксен

Фредериксен подчеркнула, что возможные военные шаги США против любого государства — члена НАТО будут иметь разрушительные последствия для всей системы коллективной безопасности.

По ее оценке, в таком случае будет поставлена под сомнение сама основа Альянса и архитектура безопасности, которая действовала в Европе и Северной Атлантике со времени завершения Второй мировой войны.

Напомним, по данным СМИ, США уже разрабатывают план, как присоединить Гренландию или разработать соглашение.

Ранее Дональд Трамп объяснял, почему считает необходимым присоединение Гренландии.

США НАТО Дональд Трамп Дания Гренландия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
