США рассматривают различные варианты контроля над Гренландией

В США рассматривают несколько вариантов по Гренландии, — СМИ
В Соединенных Штатах Америки рассматривают несколько вариантов установления контроля над Гренландией. В частности, речь идет о возможном использовании армии.
Об этом сообщает Reuters.
Планы США относительно Гренландии
Чиновник администрации Штатов подчеркнул, что вопрос Гренландии является "приоритетом национальной безопасности" США.
"Президент и его команда обсуждают различные варианты достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно, использование вооруженных сил США всегда в распоряжении главнокомандующего", — отметил он.
Кроме того, чиновник подчеркнул, что заявления лидеров НАТО по поддержке Гренландии не отпугнули президента США Дональда Трампа относительно идеи.
"Это никуда не денется", — сказал он относительно стремления Трампа приобрести Гренландию в течение оставшихся трех лет его каденции.
По словам чиновника, в Белом доме продолжаются активные обсуждения возможных способов контроля над Гренландией, при этом рассматривается несколько различных вариантов.
Рассматриваются варианты приобретения Гренландии США или заключения договора о свободной ассоциации, однако последний вариант не соответствует планам Трампа превратить остров в территорию США. В то же время американский президент отдает предпочтение дипломатии.
Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен предостерегла Штаты от планов по Гренландии.
Ранее Трамп заявлял, что для США нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности.
Читайте Новини.LIVE!