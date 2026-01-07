США рассматривают различные варианты контроля над Гренландией

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В Соединенных Штатах Америки рассматривают несколько вариантов установления контроля над Гренландией. В частности, речь идет о возможном использовании армии.

Об этом сообщает Reuters.

Планы США относительно Гренландии

Чиновник администрации Штатов подчеркнул, что вопрос Гренландии является "приоритетом национальной безопасности" США.

"Президент и его команда обсуждают различные варианты достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно, использование вооруженных сил США всегда в распоряжении главнокомандующего", — отметил он.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что заявления лидеров НАТО по поддержке Гренландии не отпугнули президента США Дональда Трампа относительно идеи.

"Это никуда не денется", — сказал он относительно стремления Трампа приобрести Гренландию в течение оставшихся трех лет его каденции.

По словам чиновника, в Белом доме продолжаются активные обсуждения возможных способов контроля над Гренландией, при этом рассматривается несколько различных вариантов.

Рассматриваются варианты приобретения Гренландии США или заключения договора о свободной ассоциации, однако последний вариант не соответствует планам Трампа превратить остров в территорию США. В то же время американский президент отдает предпочтение дипломатии.

Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен предостерегла Штаты от планов по Гренландии.

Ранее Трамп заявлял, что для США нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности.