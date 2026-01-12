Видео
Главная Новости дня В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии

В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 23:37
В Конгрессе помогли Трампу с аннексией Гренландии — представили законопроект
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Конгрессмен Рэнди Файн, республиканец из Флориды, представил законопроект, направленный на предоставление Трампу разрешение "принять необходимые меры" для приобретения Гренландии. Также этот закон поможет присоединить Гренландию к Штатам.

Об этом сообщает FoxNews.

Читайте также:

Чем аргументируют законопроект об аннексии Гренландии

Гренландия как 51-й штат — в США представили закон об аннексии - фото 1
Законопроект об аннексии Гренландии. Фото: Скриншот

Республиканец в Палате представителей настаивает, чтобы Гренландия стала 51-м штатом страны, поскольку президент Дональд Трамп публично настаивает на переходе датской территории под власть США.

"Конгресс все равно должен был бы выбрать, сделать ли это штатом, но это просто уполномочивало бы президента делать то, что он делает, и заявлять, что Конгресс поддерживает его. И тогда это ускорит его статус штата, но решение об этом все равно зависит от Конгресса", — заявил журналистам Файн.

Конгрессмен отметил, что правление США было бы лучше для тех, кто живет в Гренландии.

"Уровень бедности у них высокий. Дания плохо к ним относилась. Когда война пришла в город, Дания не смогла их защитить. Угадайте, кто защищал Гренландию во время Второй мировой войны? Мы это сделали", — сказал политик.

Ранее сообщалось, что Трамп приказал спецназовцам подготовить план возможного вторжения в Гренландию. Однако пока эта идея заблокирована военным руководством.

Также СМИ информировали, что США рассматривают несколько сецнариев по Гренландии.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
