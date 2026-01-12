У Конгресі допомогли Трампу з анексією Гренландії — представили законопроєкт

У Конгрес США внесли законопроєкт про анексію Гренландії
Конгресмен Ренді Файн, республіканець з Флориди, представив законопроєкт, спрямований на надання Трампу дозвіл "вжити необхідних заходів" для придбання Гренландії. Також цей закон допоможе приєднати Гренландію до Штатів.
Чим аргументують законопроєкт про анексію Гренландії
Республіканець у Палаті представників наполягає, щоб Гренландія стала 51-м штатом країни, оскільки президент Дональд Трамп публічно наполягає на переході данської території під владу США.
"Конгрес все одно мав би обрати, чи зробити це штатом, але це просто уповноважувало б президента робити те, що він робить, і заявляти, що Конгрес підтримує його. І тоді це прискорить його статус штату, але рішення про це все одно залежить від Конгресу", — заявив журналістам Файн.
Конгресмен зазначив, що правління США було б кращим для тих, хто живе в Гренландії.
"Рівень бідності у них високий. Данія погано до них ставилася. Коли війна прийшла в місто, Данія не змогла їх захистити. Вгадайте, хто захищав Гренландію під час Другої світової війни? Ми це зробили", — сказав політик.
Раніше повідомлялось, що Трамп наказав спецпризначенцям підготувати план можливого вторгнення в Гренландію. Проте поки що ця ідея заблокована військовим керівництвом.
Також ЗМІ інформували, що США розглядають декілька сецнаріїв щодо Гренландії.
