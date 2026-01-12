У Конгресі допомогли Трампу з анексією Гренландії — представили законопроєкт

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Конгресмен Ренді Файн, республіканець з Флориди, представив законопроєкт, спрямований на надання Трампу дозвіл "вжити необхідних заходів" для придбання Гренландії. Також цей закон допоможе приєднати Гренландію до Штатів.

Про це повідомляє FoxNews.

Чим аргументують законопроєкт про анексію Гренландії

Законопроєкт про анексію Гренландії. Фото: Скриншот

Республіканець у Палаті представників наполягає, щоб Гренландія стала 51-м штатом країни, оскільки президент Дональд Трамп публічно наполягає на переході данської території під владу США.

"Конгрес все одно мав би обрати, чи зробити це штатом, але це просто уповноважувало б президента робити те, що він робить, і заявляти, що Конгрес підтримує його. І тоді це прискорить його статус штату, але рішення про це все одно залежить від Конгресу", — заявив журналістам Файн.

Конгресмен зазначив, що правління США було б кращим для тих, хто живе в Гренландії.

"Рівень бідності у них високий. Данія погано до них ставилася. Коли війна прийшла в місто, Данія не змогла їх захистити. Вгадайте, хто захищав Гренландію під час Другої світової війни? Ми це зробили", — сказав політик.

Раніше повідомлялось, що Трамп наказав спецпризначенцям підготувати план можливого вторгнення в Гренландію. Проте поки що ця ідея заблокована військовим керівництвом.

Також ЗМІ інформували, що США розглядають декілька сецнаріїв щодо Гренландії.