Дональд Трамп перепостил статью, в которой Путина назвали препятствием для мира и отвергли фейк о покушении

Трамп не поверил в "покушение на Путина" — обвинил в срыве мира
Президент США Дональд Трамп распространил статью New York Post, где диктатора Путина назвали главным препятствием для завершения войны, а "атаку" на его резиденцию — циничной выдумкой. В целом, даже население РФ не очень верит в версию о "91 дроне ВСУ, атаковавшем Валдай" и припоминают другие "красные линии", которые стали "коричневыми".
Конкретное обвинение Путина Трампом
Лидер США был категоричен — он опубликовал в своей соцсети Truth Social ссылку на статью и ее главный тезис: "Заявление Путина об "атаке" (на резиденцию в Новгородской области) показывает, что именно Россия стоит на пути к миру". Выглядит это не только как цитата, но и как личное мнение Трампа.
Диктатор РФ против компромисса
Журналисты NYP раскрыли детали кулуарных договоренностей. После встречи в Мар-а-Лаго 28 декабря Владимир Зеленский пошел на серьезные уступки. Он согласился на компромисс по многим пунктам мирного плана.
Трамп даже выразил готовность лично лететь в Украину, чтобы убеждать украинский парламент.
Ответ Кремля был другим. Путин, которого авторы статьи прямо называют диктатором, разыграл карту "жертвы". Через Лаврова Москва заявила о якобы атаке украинских дронов на резиденцию на Валдае. Спикер Кремля Песков сразу использовал это как аргумент: мол, теперь у России "нет выбора", кроме как занять жесткую позицию.
"Плевок в лицо"
Американские журналисты возмущены лицемерием Москвы.
"Как и на Аляске, Путину предложили мир, но взамен он плюнул Америке в лицо. Подумать только, Путин, который ведет жестокую войну почти четыре года, считает, что любое насилие в его окрестностях заслуживает особого возмущения", — говорится в статье.
Издание напоминает: на Рождество Россия выпустила по Украине 131 беспилотник. Убила гражданских. Похищает детей. Пытает пленных. Москва неоднократно пыталась убить Зеленского. Поэтому любая атака на Путина была бы "более чем оправданной".
Путаница в показаниях
Сама история с атакой на Валдай выглядит сомнительно. Зеленский назвал это ложью. Песков отказался предоставить доказательства.
Показательно, что российские ведомства запутались в цифрах. Минобороны РФ сначала отчитывалось о 41 сбитом дроне. А Лавров вдруг заявил о 91 беспилотнике, якобы летевшем на резиденцию. Военным пришлось "подгонять" версию под слова дипломата уже задним числом.
Реакция "глубинного народа"
Судя по комментариям под новостями о "покушении", российский социум, даже так называемые "Z-патриоты", недовольны тем, что Кремль выставляет "атаку", как последнюю каплю терпения.
В комментариях напоминают о Курской и Белгородской областях, постоянных атаках дронов ВСУ на НПЗ, ликвидации генералов РФ в Москве, операции Паутина (удар по носителям ядерных ракет), крейсере Москва и даже атаке на сам Кремль в 2022 году. Однако только личная атака "на царя" стала "последней каплей".
Также комментаторы недоумевают, почему дроны пролетели несколько областей и были сбиты только в районе резиденции (земли которой, кстати, контролируются другом Путина миллиардером Ковальчуком). Неужели ПВО есть только у Путина, спрашиваются они.
Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к странам, которые обеспокоены "атакой" по резиденции Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на обвинения и назвал их очередной провокацией со стороны Москвы.
