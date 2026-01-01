Видео
Главная Новости дня Трамп не поверил в "покушение на Путина" — обвинил в срыве мира

Трамп не поверил в "покушение на Путина" — обвинил в срыве мира

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 04:18
Дональд Трамп перепостил статью, в которой Путина назвали препятствием для мира и отвергли фейк о покушении
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп распространил статью New York Post, где диктатора Путина назвали главным препятствием для завершения войны, а "атаку" на его резиденцию — циничной выдумкой. В целом, даже население РФ не очень верит в версию о "91 дроне ВСУ, атаковавшем Валдай" и припоминают другие "красные линии", которые стали "коричневыми".

Об этом сообщает оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.

Читайте также:

Конкретное обвинение Путина Трампом

Трамп відповів на "замах на Путіна" - звинуватив у зриві миру - фото 1
Сообщение Трампа в соцсети относительно "покушения" на Путина. Фото: Скриншот

Лидер США был категоричен — он опубликовал в своей соцсети Truth Social ссылку на статью и ее главный тезис: "Заявление Путина об "атаке" (на резиденцию в Новгородской области) показывает, что именно Россия стоит на пути к миру". Выглядит это не только как цитата, но и как личное мнение Трампа.

Диктатор РФ против компромисса

Журналисты NYP раскрыли детали кулуарных договоренностей. После встречи в Мар-а-Лаго 28 декабря Владимир Зеленский пошел на серьезные уступки. Он согласился на компромисс по многим пунктам мирного плана.

Трамп даже выразил готовность лично лететь в Украину, чтобы убеждать украинский парламент.

Ответ Кремля был другим. Путин, которого авторы статьи прямо называют диктатором, разыграл карту "жертвы". Через Лаврова Москва заявила о якобы атаке украинских дронов на резиденцию на Валдае. Спикер Кремля Песков сразу использовал это как аргумент: мол, теперь у России "нет выбора", кроме как занять жесткую позицию.

"Плевок в лицо"

Американские журналисты возмущены лицемерием Москвы.

"Как и на Аляске, Путину предложили мир, но взамен он плюнул Америке в лицо. Подумать только, Путин, который ведет жестокую войну почти четыре года, считает, что любое насилие в его окрестностях заслуживает особого возмущения", — говорится в статье.

Издание напоминает: на Рождество Россия выпустила по Украине 131 беспилотник. Убила гражданских. Похищает детей. Пытает пленных. Москва неоднократно пыталась убить Зеленского. Поэтому любая атака на Путина была бы "более чем оправданной".

Путаница в показаниях

Сама история с атакой на Валдай выглядит сомнительно. Зеленский назвал это ложью. Песков отказался предоставить доказательства.

Показательно, что российские ведомства запутались в цифрах. Минобороны РФ сначала отчитывалось о 41 сбитом дроне. А Лавров вдруг заявил о 91 беспилотнике, якобы летевшем на резиденцию. Военным пришлось "подгонять" версию под слова дипломата уже задним числом.

Реакция "глубинного народа"

Судя по комментариям под новостями о "покушении", российский социум, даже так называемые "Z-патриоты", недовольны тем, что Кремль выставляет "атаку", как последнюю каплю терпения.

В комментариях напоминают о Курской и Белгородской областях, постоянных атаках дронов ВСУ на НПЗ, ликвидации генералов РФ в Москве, операции Паутина (удар по носителям ядерных ракет), крейсере Москва и даже атаке на сам Кремль в 2022 году. Однако только личная атака "на царя" стала "последней каплей".

Также комментаторы недоумевают, почему дроны пролетели несколько областей и были сбиты только в районе резиденции (земли которой, кстати, контролируются другом Путина миллиардером Ковальчуком). Неужели ПВО есть только у Путина, спрашиваются они.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к странам, которые обеспокоены "атакой" по резиденции Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на обвинения и назвал их очередной провокацией со стороны Москвы.

владимир путин Дональд Трамп фейки покушение война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
