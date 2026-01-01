Дональд Трамп перепостив статтю, в якій Путіна назвали перешкодою для миру і відкинули фейк про замах

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп поширив статтю New York Post, де диктатора Путіна назвали головною перешкодою для завершення війни, а "атаку" на його резиденцію — цинічною вигадкою. В цілому, навіть населення РФ не дуже вірить у версію про "91 дрон ЗСУ, що атакував Валдай" і пригадують інші "червоні лінії", які стали "коричневими".

Про це повідомляє опозиційна Кремлю агенція ASTRA.

Конкретне звинувачення Путіна Трампом

Повідомлення Трампа у соцмережі щодо "замаху" на Путіна. Фото: Скриншот

Лідер США був категоричним — він опублікував у своїй соцмережі Truth Social посилання на статтю і її головну тезу: "Заява Путина про "атаку" (на резиденцію у Новгородській області) показує, що саме Росія стоїть на шляху до миру". Виглядає це не тільки як цитата, але і як особиста думка Трампа.

Диктатор РФ проти компромісу

Журналісти NYP розкрили деталі кулуарних домовленостей. Після зустрічі в Мар-а-Лаго 28 грудня Володимир Зеленський пішов на серйозні поступки. Він погодився на компроміс по багатьох пунктах мирного плану.

Трамп навіть висловив готовність особисто летіти в Україну, щоб переконувати український парламент.

Відповідь Кремля була іншою. Путін, якого автори статті прямо називають диктатором, розіграв карту "жертви". Через Лаврова Москва заявила про нібито атаку українських дронів на резиденцію на Валдаї. Спікер Кремля Пєсков одразу використав це як аргумент: мовляв, тепер у Росії "немає вибору", окрім як зайняти жорстку позицію.

"Плювок в обличчя"

Американські журналісти обурені лицемірством Москви.

"Як і на Алясці, Путіну запропонували світ, але натомість він плюнув Америці в обличчя. Подумати тільки, Путін, який веде жорстоку війну майже чотири роки, вважає, що будь-яке насильство в його околицях заслуговує на особливе обурення", — йдеться у статті.

Видання нагадує: на Різдво Росія випустила по Україні 131 безпілотник. Вбила цивільних. Викрадає дітей. Катує полонених. Москва неодноразово намагалася вбити Зеленського. Тому будь-яка атака на Путіна була б "більш ніж виправданою".

Плутанина у свідченнях

Сама історія з атакою на Валдай виглядає сумнівно. Зеленський назвав це брехнею. Пєсков відмовився надати докази.

Показово, що російські відомства заплуталися у цифрах. Міноборони РФ спочатку звітувало про 41 збитий дрон. А Лавров раптом заявив про 91 безпілотник, що нібито летів на резиденцію. Військовим довелося "підганяти" версію під слова дипломата вже заднім числом.

Реакція "глибинного народу"

Судячи з коментарів під новинами про "замах", російський соціум, навіть так звані "Z-патріоти", невдоволені тим, що Кремль виставляє "атаку", як останню краплю терпіння.

В коментарях нагадують про Курську та Білгородську області, постійні атаки дронів ЗСУ на НПЗ, ліквідацію генералів РФ у Москві, операцію Павутина (удар по носіях ядерних ракет), крейсер Москва і, навіть атаку на сам Кремль у 2022 році. Проте тільки особиста атака "на царя" стала "останньою краплею".

Також коментатори дивуються, чому дрони пролетіли кілька областей і були збиті тільки в районі резиденції (землі якої, до речі, контролюються другом Путіна мільярдером Ковальчуком). Невже ППО є тільки у Путіна, запитуються вони.

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга звернувся до країн, які стурбовані "атакою" по резиденції Путіна.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на звинувачення та назвав їх чергової провокацією з боку Москви.