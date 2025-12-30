Атака на резиденцію Путіна — Андрій Сибіга закликав світ вірити доказам

Андрій Сибіга. Фото: x.com/andrii_sybiha

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на заяви Кремля про нібито атаку на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. Міністр закликав світ не вірити фейкам РФ і спиратися лише на факти.

Про це глава МЗС написав у своєму X у вівторок, 30 грудня.

Сибіга заявив, що РФ намагається зірвати переговори

Міністр звернувся до країн світу, зокрема ОАЕ, Пакистану та Індії, які висловили свою стурбованість "атакою" на резиденцію Путіна. Він закликав їх спиратися лише на реальні докази та факти.

"Минула майже доба, а Росія так і не надала жодного правдоподібного доказу своїх звинувачень у нібито "нападі на резиденцію Путіна" з боку України. І не надасть. Тому що їх немає. Ніякого нападу не було. Ми були розчаровані і стурбовані заявами еміратської, індійської та пакистанської сторін, які висловлювали своє занепокоєння щодо нападу, якого не було. Це ще більше дивує, враховуючи, що всі три держави не зробили жодної офіційної заяви, коли реальна російська ракета влучила в реальну українську урядову будівлю 7 вересня 2025 року", — написав Сибіга.

Очільник МЗС зазначив, що це вже не перша спроба Кремля маніпулювати інформацією та намагатися зірвати переговорний процес.

"Росія має довгий список неправдивих заяв — це їхня фірмова тактика. Наприклад, на початку 2022 року Росія стверджувала, що не нападе на Україну. Вони також часто звинувачують інших у тому, що самі планують зробити. Їхні слова ніколи не слід сприймати за чисту монету. Така реакція на безпідставні маніпулятивні заяви Росії лише грає на руку російській пропаганді та заохочує Москву до нових звірств і брехні", — наголосив Сибіга.

Нагадаємо, 29 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито українські безпілотники завдали удару по резиденції Путіна в Новгородській області.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви Кремля та назвав їх "черговою брехнею".