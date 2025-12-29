Росія звинуватила Україну в атаці на резиденцію Путіна та пригрозила відповіддю

Кремль звинуватив Україну в атаці на резиденцію Путіна
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в атаці на державну резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області. Він пообіцяв "удар у відповідь".
Про це повідомляють росЗМІ.
Кремль погрожує новини ударами
Лавров стверджує, що Україна в ніч на 29 грудня буцімто здійснила атаку дронами на держрезиденцію Путіна в Новгородській області. Нібито, в атаці України по держрезиденції Путіна було задіяно 91 БпЛА, які росіяни змогли збити.
Російський міністр зауважив, що Росія не буде виходити з переговорного процесу щодо миру через цю причину, але перегляне свою позицію "з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму".
Лавров також додав, що цілі та час "удару у відповідь" Росією вже визначено.
