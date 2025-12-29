Відео
Головна Новини дня Кремль звинуватив Україну в атаці на резиденцію Путіна

Кремль звинуватив Україну в атаці на резиденцію Путіна

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 17:35
Росія звинуватила Україну в атаці на резиденцію Путіна та пригрозила відповіддю
термінова

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в атаці на державну резиденцію російського диктатора  Володимира Путіна в Новгородській області. Він пообіцяв "удар у відповідь".

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Кремль погрожує новини ударами

Лавров стверджує, що Україна в ніч на 29 грудня буцімто здійснила атаку дронами на держрезиденцію Путіна в Новгородській області. Нібито, в атаці України по держрезиденції Путіна було задіяно 91 БпЛА, які росіяни змогли збити.

Російський міністр зауважив, що Росія не буде виходити з переговорного процесу щодо миру через цю причину, але перегляне свою позицію "з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму".

Лавров також додав, що цілі та час "удару у відповідь" Росією вже визначено.
 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
