Сибига ответил странам, обеспокоенным "атакой" на дворец Путина

Сибига ответил странам, обеспокоенным "атакой" на дворец Путина

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 14:11
Атака на резиденцию Путина — Андрей Сибига призвал мир верить доказательствам
Андрей Сибига. Фото: x.com/andrii_sybiha

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на заявления Кремля о якобы атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина. Министр призвал мир не верить фейкам РФ и опираться только на факты.

Об этом глава МИД написал в своем X во вторник, 30 декабря.

Сибига заявил, что РФ пытается сорвать переговоры

Министр обратился к странам мира, в частности ОАЭ, Пакистану и Индии, которые выразили свою обеспокоенность "атакой" на резиденцию Путина. Он призвал их опираться только на реальные доказательства и факты.

"Прошли почти сутки, а Россия так и не предоставила ни одного правдоподобного доказательства своих обвинений в якобы "нападении на резиденцию Путина" со стороны Украины. И не предоставит. Потому что их нет. Никакого нападения не было. Мы были разочарованы и обеспокоены заявлениями эмиратской, индийской и пакистанской сторон, которые выражали свое беспокойство относительно нападения, которого не было. Это еще больше удивляет, учитывая, что все три государства не сделали ни одного официального заявления, когда реальная российская ракета попала в реальное украинское правительственное здание 7 сентября 2025 года", — написал Сибига.

Глава МИД отметил, что это уже не первая попытка Кремля манипулировать информацией и пытаться сорвать переговорный процесс.

"Россия имеет длинный список ложных заявлений — это их фирменная тактика. Например, в начале 2022 года Россия утверждала, что не нападет на Украину. Они также часто обвиняют других в том, что сами планируют сделать. Их слова никогда не следует воспринимать за чистую монету. Такая реакция на безосновательные манипулятивные заявления России только играет на руку российской пропаганде и поощряет Москву к новым зверствам и лжи", — подчеркнул Сибига.

Напомним, 29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что якобы украинские беспилотники нанесли удар по резиденции Путина в Новгородской области.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления Кремля и назвал их "очередной ложью".

россия владимир путин Андрей Сибига фейки атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
