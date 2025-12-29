Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відповів на заяву Росії про атаку на резиденцію Путіна

Зеленський відповів на заяву Росії про атаку на резиденцію Путіна

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 17:48
Атака на резиденцію Путіна - Зеленський відповів на заяву Росії
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відреагував на недавні заяви Кремля щодо нібито атаки на резиденцію Володимира Путіна. Український лідер назвав їх "черговою брехнею".

Про це повідомляє Sky News у понеділок, 29 грудня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про заяву РФ щодо обстрілу резиденції Путіна

Голова держави підкреслив, що Росія прагне "підірвати прогрес між Україною та США у мирних переговорах".

За словами Зеленського, подібні заяви Кремля мають на меті створити підґрунтя для ударів по українських урядових будівлях у Києві. 

"Зрозуміло, що для Росії, якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, це провал. Вони не хочуть закінчення війни", — сказав Зеленський.

Президент закликав США та європейських партнерів реагувати на російські погрози. 

Крім того, Зеленський прокоментував це і в своєму Telegram.

Зеленський відповів на заяву Росії про атаку на резиденцію Путіна - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

"Зараз прозвучали дуже небезпечні заяви з Росії, які очевидно направлені на зрив усіх досягнень нашої спільної роботи з командою Президента Трампа. Ми працюємо разом, щоб наблизити мир", — написав він.

Український лідер додав, що наразі росіяни створили фейкову історію щодо удару по резиденції російського диктатора. Але це може стати виправданням для продовження ударів по Україні.

"Типова брехлива тактика росіян. Які тим більше вже били по Києву, зокрема по будівлі Кабінету Міністрів України. Україна не робить кроків, які можуть послабити дипломатію. Росія завжди робить такі кроки. Це одне з багато чого, що нас відрізняє", — написав він.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна начебто атакувала державну резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області.

А до цього окупанти вже обстріляли Україну дронами у ніч на 28 грудня.

Володимир Зеленський війна володимир путін Україна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації