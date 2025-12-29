Атака на резиденцію Путіна - Зеленський відповів на заяву Росії

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відреагував на недавні заяви Кремля щодо нібито атаки на резиденцію Володимира Путіна. Український лідер назвав їх "черговою брехнею".

Про це повідомляє Sky News у понеділок, 29 грудня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про заяву РФ щодо обстрілу резиденції Путіна

Голова держави підкреслив, що Росія прагне "підірвати прогрес між Україною та США у мирних переговорах".

За словами Зеленського, подібні заяви Кремля мають на меті створити підґрунтя для ударів по українських урядових будівлях у Києві.

"Зрозуміло, що для Росії, якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, це провал. Вони не хочуть закінчення війни", — сказав Зеленський.

Президент закликав США та європейських партнерів реагувати на російські погрози.

Крім того, Зеленський прокоментував це і в своєму Telegram.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

"Зараз прозвучали дуже небезпечні заяви з Росії, які очевидно направлені на зрив усіх досягнень нашої спільної роботи з командою Президента Трампа. Ми працюємо разом, щоб наблизити мир", — написав він.

Український лідер додав, що наразі росіяни створили фейкову історію щодо удару по резиденції російського диктатора. Але це може стати виправданням для продовження ударів по Україні.

"Типова брехлива тактика росіян. Які тим більше вже били по Києву, зокрема по будівлі Кабінету Міністрів України. Україна не робить кроків, які можуть послабити дипломатію. Росія завжди робить такі кроки. Це одне з багато чого, що нас відрізняє", — написав він.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна начебто атакувала державну резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області.

А до цього окупанти вже обстріляли Україну дронами у ніч на 28 грудня.