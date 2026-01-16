Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сенатор США Грэм сделал заявление об окончании войны в Украине

Сенатор США Грэм сделал заявление об окончании войны в Украине

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 11:15
Линдси Грэм сделал заявление о войне в Украине
Сенатор США Линдси Грэм. Фото: Reuters

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты Америки не хотят завершать полномасштабную войну в Украине таким образом, чтобы вознаграждать агрессора. Он отметил, что в ближайшее время не стоит ожидать, что каждый российский солдат будет выселен с территории Украины.

Об этом Линдси Грэм написал на своей странице в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Линдси Грэм об окончании войны в Украине

"Что касается обмена территориями, я реалистично понимаю, что не все российские солдаты будут выселены из Украины в ближайшее время. Однако мы не хотим заканчивать эту войну таким образом, который вознаграждает агрессию. Мир наблюдает за нами", — заявил сенатор.

В то же время он добавил, что ценит упорный труд президента США Дональда Трампа и его команды, которые пытаются положить конец кровопролитию в Украине "честно и справедливо".

Линдси напомнил, что любое соглашение о безопасности, которое является частью прекращения кровопролития в Украине, должно быть подано в Конгресс.

"Я внимательно следил за деталями. Цель состоит в том, чтобы на этот раз заключить соглашение, которое остановит будущие вторжения, чего не смогли сделать Обама и Байден", — отметил республиканец.

Ліндсі Грем про закінчення війни в Україні
Скриншот сообщения Линдси Грэма/X

Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Линдси Грэмом — говорили о ПВО, санкциях и гарантиях безопасности.

Ранее Линдси Грэм предложил предоставить Украине Tomahawk для ударов по российским заводам по производству дронов и ракет.

США переговоры Дональд Трамп война в Украине Линдси Грэм мирное соглашение
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации