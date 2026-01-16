Линдси Грэм сделал заявление о войне в Украине

Сенатор США Линдси Грэм. Фото: Reuters

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты Америки не хотят завершать полномасштабную войну в Украине таким образом, чтобы вознаграждать агрессора. Он отметил, что в ближайшее время не стоит ожидать, что каждый российский солдат будет выселен с территории Украины.

Об этом Линдси Грэм написал на своей странице в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Линдси Грэм об окончании войны в Украине

"Что касается обмена территориями, я реалистично понимаю, что не все российские солдаты будут выселены из Украины в ближайшее время. Однако мы не хотим заканчивать эту войну таким образом, который вознаграждает агрессию. Мир наблюдает за нами", — заявил сенатор.

В то же время он добавил, что ценит упорный труд президента США Дональда Трампа и его команды, которые пытаются положить конец кровопролитию в Украине "честно и справедливо".

Линдси напомнил, что любое соглашение о безопасности, которое является частью прекращения кровопролития в Украине, должно быть подано в Конгресс.

"Я внимательно следил за деталями. Цель состоит в том, чтобы на этот раз заключить соглашение, которое остановит будущие вторжения, чего не смогли сделать Обама и Байден", — отметил республиканец.

Скриншот сообщения Линдси Грэма/X

Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Линдси Грэмом — говорили о ПВО, санкциях и гарантиях безопасности.

Ранее Линдси Грэм предложил предоставить Украине Tomahawk для ударов по российским заводам по производству дронов и ракет.