Линдси Грэм сделал заявление о войне в Украине

Сенатор США Грэм сделал заявление об окончании войны в Украине
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты Америки не хотят завершать полномасштабную войну в Украине таким образом, чтобы вознаграждать агрессора. Он отметил, что в ближайшее время не стоит ожидать, что каждый российский солдат будет выселен с территории Украины.
Об этом Линдси Грэм написал на своей странице в соцсети X.
Линдси Грэм об окончании войны в Украине
"Что касается обмена территориями, я реалистично понимаю, что не все российские солдаты будут выселены из Украины в ближайшее время. Однако мы не хотим заканчивать эту войну таким образом, который вознаграждает агрессию. Мир наблюдает за нами", — заявил сенатор.
В то же время он добавил, что ценит упорный труд президента США Дональда Трампа и его команды, которые пытаются положить конец кровопролитию в Украине "честно и справедливо".
Линдси напомнил, что любое соглашение о безопасности, которое является частью прекращения кровопролития в Украине, должно быть подано в Конгресс.
"Я внимательно следил за деталями. Цель состоит в том, чтобы на этот раз заключить соглашение, которое остановит будущие вторжения, чего не смогли сделать Обама и Байден", — отметил республиканец.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Линдси Грэмом — говорили о ПВО, санкциях и гарантиях безопасности.
Ранее Линдси Грэм предложил предоставить Украине Tomahawk для ударов по российским заводам по производству дронов и ракет.
