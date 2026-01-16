Ліндсі Грем зробив заяву про війну в Україні

Сенатор США Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сполучені Штати Америки не хочуть завершувати повномасштабну війну в Україні таким чином, щоб винагороджувати агресора. Він зауважив, що найближчим часом не варто очікувати, що кожен російський солдат буде виселений з території України.

Про це Ліндсі Грем написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Ліндсі Грем про закінчення війни в Україні

"Що стосується обміну територіями, я реалістично розумію, що не всі російські солдати будуть виселені з України найближчим часом. Однак ми не хочемо закінчувати цю війну у такий спосіб, який винагороджує агресію. Світ спостерігає за нами", — заявив сенатор.

Водночас він додав, що цінує наполегливу працю президента США Дональда Трампа та його команди, які намагаються покласти край кровопролиттю в Україні "чесно і справедливо".

Ліндсі нагадав, що будь-яка угода про безпеку, яка є частиною припинення кровопролиття в Україні, повинна бути подана до Конгресу.

"Я уважно стежив за деталями. Мета полягає в тому, щоб цього разу укласти угоду, яка зупинить майбутні вторгнення, чого не змогли зробити Обама і Байден", — зауважив республіканець.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів розмову із Ліндсі Гремом — говорили про ППО, санкції та гарантії безпеки.

Раніше Ліндсі Грем запропонував надати Україні Tomahawk для ударів по російських заводах із виробництва дронів і ракет.