Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сенатор США Грем зробив заяву щодо закінчення війни в Україні

Сенатор США Грем зробив заяву щодо закінчення війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 11:15
Ліндсі Грем зробив заяву про війну в Україні
Сенатор США Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сполучені Штати Америки не хочуть завершувати повномасштабну війну в Україні таким чином, щоб винагороджувати агресора. Він зауважив, що найближчим часом не варто очікувати, що кожен російський солдат буде виселений з території України.

Про це Ліндсі Грем написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Ліндсі Грем про закінчення війни в Україні

"Що стосується обміну територіями, я реалістично розумію, що не всі російські солдати будуть виселені з України найближчим часом. Однак ми не хочемо закінчувати цю війну у такий спосіб, який винагороджує агресію. Світ спостерігає за нами", — заявив сенатор.

Водночас він додав, що цінує наполегливу працю президента США Дональда Трампа та його команди, які намагаються покласти край кровопролиттю в Україні "чесно і справедливо".

Ліндсі нагадав, що будь-яка угода про безпеку, яка є частиною припинення кровопролиття в Україні, повинна бути подана до Конгресу.

"Я уважно стежив за деталями. Мета полягає в тому, щоб цього разу укласти угоду, яка зупинить майбутні вторгнення, чого не змогли зробити Обама і Байден", — зауважив республіканець.

Ліндсі Грем про закінчення війни в Україні
Скриншот повідомлення Ліндсі Грема/X

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів розмову із Ліндсі Гремом — говорили про ППО, санкції та гарантії безпеки.

Раніше Ліндсі Грем запропонував надати Україні Tomahawk для ударів по російських заводах із виробництва дронів і ракет.

США переговори Дональд Трамп війна в Україні Ліндсі Грем мирна угода
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації