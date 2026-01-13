Зеленський провів розмову з сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем

термінова

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Обговорення стосувалось ППО, санкцій та гарантій безпеки для України.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 13 січня.

Теми розмови

Під час розмови з Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем Зеленський поінформував їх про комбіновані російські атаки по українській енергетиці. Обстріли складаються із сотен безпілотників та десятків ракет щодня. Ворог навмисно б'є саме під час холодної зимньої погоди. Президент поінформував сенторі, що основним пріоритетом для України наразі являються ракети для ППО, і тут необхідна підтримка країн-партнерів.

"Бачимо багато різних факторів, які роблять Путіна, а отже, і всю Росію, значно слабшими. Важливо максимально посилити всі можливі форми тиску, щоб нарешті змусити росіян закінчити цю війну. Ми обговорили актуальний стан санкційного законопроєкту сенаторів, що здатний суттєво вплинути на позиції Росії та всіх, хто допомагає їй у цій війні", — зазначив Зеленський.

Також Зеленський розповів про активні контакти із представниками Президента США Дональда Трампа. Україна вже дуже близька до підпісання необхідних документів мирної угоди.

"І я вдячний сенаторам за їхню позицію щодо важливості гарантій безпеки та їх подальшої двопартійної підтримки в Конгресі США. Всі памʼятають, що таке Будапештський меморандум, ніхто не хоче його повторення. Домовилися продовжити наш діалог і обговорити все при зустрічі вже найближчим часом", — додав президент