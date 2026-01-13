Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Держдепі США відреагували на атаки РФ по енергетиці України

У Держдепі США відреагували на атаки РФ по енергетиці України

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 11:29
Удари РФ по енергетиці України — у Держдепі США відреагували
Теммі Брюс. Фото: кадр з відео

Російські удари по українській енергетичній інфраструктурі викликали різку реакцію США. У Вашингтоні наголошують, що такі дії підривають будь-які розмови про мир і суперечать міжнародним зобов'язанням Росії.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час термінового засідання Ради Безпеки ООН.

Реклама
Читайте також:

У Вашингтоні засудили удари РФ по критичній інфраструктурі України

Брюс наголосила, що удари по енергетиці та цивільним недопустимі.

"Ми засуджуємо постійні та дедалі інтенсивніші атаки Росії на енергетичні об'єкти України та іншу цивільну інфраструктуру. Ці напади просто знущаються над ідеєю миру, яка має першочергове значення для світу та для президента Трампа", — заявила речниця.

Вона також нагадала, що у 2024 році Росія сама підписала резолюцію ООН, яка передбачає швидке завершення війни та встановлення тривалого миру.

"Хочу нагадати Росії про її голосування з резолюцію Ради безпеки 2774 майже рік тому. Ця резолюція закликала до швидкого завершення конфлікту та встановлення тривалого миру. було б непогано якби Росія підкріплювала свої слова діями", — сказала Брюс.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Україні 13 січня та зазначив, що головною ціллю ворога залишається енергетика.

А також стало відомо, що російські окупанти вкотре завдали удару по ТЕС ДТЕК.

росія США обстріли війна в Україні енергетика
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації