Удари РФ по енергетиці України — у Держдепі США відреагували

Російські удари по українській енергетичній інфраструктурі викликали різку реакцію США. У Вашингтоні наголошують, що такі дії підривають будь-які розмови про мир і суперечать міжнародним зобов'язанням Росії.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час термінового засідання Ради Безпеки ООН.

Брюс наголосила, що удари по енергетиці та цивільним недопустимі.

"Ми засуджуємо постійні та дедалі інтенсивніші атаки Росії на енергетичні об'єкти України та іншу цивільну інфраструктуру. Ці напади просто знущаються над ідеєю миру, яка має першочергове значення для світу та для президента Трампа", — заявила речниця.

Вона також нагадала, що у 2024 році Росія сама підписала резолюцію ООН, яка передбачає швидке завершення війни та встановлення тривалого миру.

"Хочу нагадати Росії про її голосування з резолюцію Ради безпеки 2774 майже рік тому. Ця резолюція закликала до швидкого завершення конфлікту та встановлення тривалого миру. було б непогано якби Росія підкріплювала свої слова діями", — сказала Брюс.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Україні 13 січня та зазначив, що головною ціллю ворога залишається енергетика.

А також стало відомо, що російські окупанти вкотре завдали удару по ТЕС ДТЕК.