Удары РФ по энергетике Украины — в Госдепе США отреагировали

Тэмми Брюс. Фото: кадр из видео

Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре вызвали резкую реакцию США. В Вашингтоне отмечают, что такие действия подрывают любые разговоры о мире и противоречат международным обязательствам России.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время срочного заседания Совета Безопасности ООН.

Брюс подчеркнула, что удары по энергетике и гражданским недопустимы.

"Мы осуждаем постоянные и все более интенсивные атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти нападения просто издеваются над идеей мира, которая имеет первоочередное значение для мира и для президента Трампа", — заявила пресс-секретарь.

Она также напомнила, что в 2024 году Россия сама подписала резолюцию ООН, которая предусматривает быстрое завершение войны и установление длительного мира.

"Хочу напомнить России о ее голосовании по резолюции Совета безопасности 2774 почти год назад. Эта резолюция призвала к быстрому завершению конфликта и установлению длительного мира. было бы неплохо если бы Россия подкрепляла свои слова действиями", — сказала Брюс.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине 13 января и отметил, что главной целью врага остается энергетика.

А также стало известно, что российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по ТЭС ДТЭК.