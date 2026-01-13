Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Госдепе США отреагировали на атаки РФ по энергетике Украины

В Госдепе США отреагировали на атаки РФ по энергетике Украины

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 11:29
Удары РФ по энергетике Украины — в Госдепе США отреагировали
Тэмми Брюс. Фото: кадр из видео

Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре вызвали резкую реакцию США. В Вашингтоне отмечают, что такие действия подрывают любые разговоры о мире и противоречат международным обязательствам России.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время срочного заседания Совета Безопасности ООН.

Реклама
Читайте также:

В Вашингтоне осудили удары РФ по критической инфраструктуре Украины

Брюс подчеркнула, что удары по энергетике и гражданским недопустимы.

"Мы осуждаем постоянные и все более интенсивные атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти нападения просто издеваются над идеей мира, которая имеет первоочередное значение для мира и для президента Трампа", — заявила пресс-секретарь.

Она также напомнила, что в 2024 году Россия сама подписала резолюцию ООН, которая предусматривает быстрое завершение войны и установление длительного мира.

"Хочу напомнить России о ее голосовании по резолюции Совета безопасности 2774 почти год назад. Эта резолюция призвала к быстрому завершению конфликта и установлению длительного мира. было бы неплохо если бы Россия подкрепляла свои слова действиями", — сказала Брюс.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине 13 января и отметил, что главной целью врага остается энергетика.

А также стало известно, что российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по ТЭС ДТЭК.

россия США обстрелы война в Украине энергетика
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации