Армия РФ нанесла удар по ТЭС ДТЭК 13 января — детали

Российские оккупанты нанесли удар по ТЭС ДТЭК
Российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины 13 января. В результате атаки существенно повреждено ключевое оборудование ТЭС.
Об этом сообщили в компании ДТЭК.
Россия нанесла удар по ТЭС
Во время ночной атаки по Украине российские войска нанесли удар по теплоэлектростанции ДТЭК.
Как сообщили в компании, это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.
Всего с начала полномасштабного вторжения россияне атаковали ТЭС ДТЭК более 220 раз. В результате этих обстрелов пострадали работники энергетической отрасли - 59 энергетиков получили ранения, еще четверо погибли.
Ранее стало известно, что после ночного обстрела в Киеве и области ввели экстренные отключения света.
А также действуют графики почасовых отключений электроэнергии в Одессе.
