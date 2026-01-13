Армия РФ нанесла удар по ТЭС ДТЭК 13 января — детали

Разрушенная электростанция. Иллюстративное фото: ДТЭК

Российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины 13 января. В результате атаки существенно повреждено ключевое оборудование ТЭС.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Россия нанесла удар по ТЭС

Во время ночной атаки по Украине российские войска нанесли удар по теплоэлектростанции ДТЭК.

Как сообщили в компании, это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

Всего с начала полномасштабного вторжения россияне атаковали ТЭС ДТЭК более 220 раз. В результате этих обстрелов пострадали работники энергетической отрасли - 59 энергетиков получили ранения, еще четверо погибли.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот из Telegram

Ранее стало известно, что после ночного обстрела в Киеве и области ввели экстренные отключения света.

А также действуют графики почасовых отключений электроэнергии в Одессе.