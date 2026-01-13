Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Российские оккупанты нанесли удар по ТЭС ДТЭК

Российские оккупанты нанесли удар по ТЭС ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 09:34
Армия РФ нанесла удар по ТЭС ДТЭК 13 января — детали
Разрушенная электростанция. Иллюстративное фото: ДТЭК

Российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины 13 января. В результате атаки существенно повреждено ключевое оборудование ТЭС.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Россия нанесла удар по ТЭС

Во время ночной атаки по Украине российские войска нанесли удар по теплоэлектростанции ДТЭК.

Как сообщили в компании, это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

Всего с начала полномасштабного вторжения россияне атаковали ТЭС ДТЭК более 220 раз. В результате этих обстрелов пострадали работники энергетической отрасли - 59 энергетиков получили ранения, еще четверо погибли.

Росія завдала удару по ТЕС
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот из Telegram

Ранее стало известно, что после ночного обстрела в Киеве и области ввели экстренные отключения света.

А также действуют графики почасовых отключений электроэнергии в Одессе.

обстрелы электроснабжение ДТЭК ТЭС энергетика
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации