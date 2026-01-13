Армія РФ завдала удару по ТЕС ДТЕК 13 січня — деталі

Зруйнована електростанція. Ілюстративне фото: ДТЕК

Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України 13 січня. Внаслідок атаки суттєво пошкоджене ключове обладнання ТЕС.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

Росія завдала удару по ТЕС

Під час нічної атаки по Україні російські війська завдали удару по теплоелектростанції ДТЕК.

Як повідомили у компанії, це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії від жовтня 2025 року.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росіяни атакували ТЕС ДТЕК понад 220 разів. У результаті цих обстрілів постраждали працівники енергетичної галузі — 59 енергетиків отримали поранення, ще четверо загинули.

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот з Telegram

Раніше стало відомо, що після нічного обстрілу в Києві та області запровадили екстрені відключення світла.

А також діють графіки погодинних відключень електроенергії в Одесі.