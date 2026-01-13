Обстрел Украины 13 января - Зеленский назвал главную цель РФ

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России по Украине в ночь на 13 января. Оккупанты выпустили по городам почти 300 ударных дронов, 18 баллистических и 7 крылатых ракет.

Глава государства подчеркнул, что главной целью врага остается украинская энергетика.

"Опять основная цель удара — наша энергетика: генерация, подстанции. К сожалению, много разрушений есть жилой и гражданской инфраструктуры. Под ударами были Днепровщина, Житомирщина, Запорожье, Киевщина, Одесская область, Сумщина, Харьковщина, Донецкая область", — сообщил президент.

Новость дополняется...