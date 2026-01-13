Видео
Почти 300 БпЛА и ракеты — Зеленский отреагировал на атаку РФ

Почти 300 БпЛА и ракеты — Зеленский отреагировал на атаку РФ

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 10:23
Обстрел Украины 13 января - Зеленский назвал главную цель РФ
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России по Украине в ночь на 13 января. Оккупанты выпустили по городам почти 300 ударных дронов, 18 баллистических и 7 крылатых ракет.

Глава государства подчеркнул, что главной целью врага остается украинская энергетика.

Читайте также:

"Опять основная цель удара — наша энергетика: генерация, подстанции. К сожалению, много разрушений есть жилой и гражданской инфраструктуры. Под ударами были Днепровщина, Житомирщина, Запорожье, Киевщина, Одесская область, Сумщина, Харьковщина, Донецкая область", — сообщил президент.

Новость дополняется...

 

Владимир Зеленский
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
