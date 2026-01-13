Обстріл України 13 січня — Зеленський назвав головну ціль РФ

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по Україні в ніч проти 13 січня. Окупанти випустили по містам майже 300 ударних дронів, 18 балістичних і 7 крилатих ракет.

Глава держави наголосив, що головною ціллю ворога залишається українська енергетика.

"Знову основна ціль удару — наша енергетика: генерація, підстанції. На жаль, багато руйнувань є житлової та цивільної інфраструктури. Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина", — повідомив президент.

Новина доповнюється...