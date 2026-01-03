Трамп заявил, что не в восторге от Путина

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что "не в восторге" от российского диктатора Владимира Путина. По его словам, он убивает слишком много людей.

Об этом Дональд Трамп сказал во время пресс-конференции по военной операции США в Венесуэле в субботу, 3 января.

Реклама

Читайте также:

Война в Украине

Лидер США в очередной раз повторил, что если бы он был президентом в то время, как Россия напала на Украину, то этого бы никогда не произошло.

"Но я унаследовал ту войну. Это были Джо Байден, Зеленский и Путин. Я пришел в эту ситуацию, и это беспорядок", — подчеркнул Трамп.

По его словам, война в Украине превратилась в "кровавую бойню" и ее необходимо закончить.

"Если бы наши люди были вовлечены, и война не длилась бы долго. Это я вам точно говорю", — добавил Трамп.

Напомним, Новини.LIVE собрали основные заявления Трампа после военной операции США в Венесуэле.

Ранее СМИ писали, что Путин раздражает Трампа своим упрямством относительно окончания войны в Украине.