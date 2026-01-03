Операция США в Венесуэле — Трамп подвел итоги

Дональд Трамп. Фото: Getty images

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни одна страна не смогла бы сделать то, что Америка сделала в Венесуэле. По его словам, захват Николаса Мадуро происходил в полной темноте.

Об этом Дональд Трамп сказал во время пресс-конференции по результатам военной операции Соединенных Штатов в Венесуэле 3 января.

"Ни одна страна в мире не смогла бы сделать то, что США сделали вчера", — отметил Трамп успехи американской военной операции.

По его словам, США успешно захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нейтрализовали все военные возможности во время операции в столице страны Каракас.

Президент США подчеркнул, что американские военные действовали в полной темноте.

"Было темно, и это было смертельно опасно [...] Если бы вы увидели то, что видел я прошлой ночью, вы были бы очень поражены. Я не уверен, что вы когда-нибудь это увидите, но это было невероятно. Ни один американский военнослужащий не погиб, и ни одна единица американской техники не была потеряна", — подчеркнул глава Белого дома.

По словам Трампа, несмотря на готовность сил Венесуэлы к обороне, их быстро обезвредили.

Напомним, что ранее американский лидер назвал результат военной операции в Венесуэле впечатляющим. Также он опубликовал первое фото Николаса Мадуро на военном корабле США.

Также, комментируя успехи американской спецоперации, Трамп отметил, что это была атака, которой не видели со времен Второй мировой войны.

Добавим, что президента США также ответил, кто будет руководить Венесуэлой.