Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп выступил после операции в Венесуэле — ключевые заявления

Трамп выступил после операции в Венесуэле — ключевые заявления

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 18:59
Операция США в Венесуэле — Трамп подвел итоги
Дональд Трамп. Фото: Getty images

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни одна страна не смогла бы сделать то, что Америка сделала в Венесуэле. По его словам, захват Николаса Мадуро происходил в полной темноте.

Об этом Дональд Трамп сказал во время пресс-конференции по результатам военной операции Соединенных Штатов в Венесуэле 3 января.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Трамп после операции США в Венесуэле

"Ни одна страна в мире не смогла бы сделать то, что США сделали вчера", — отметил Трамп успехи американской военной операции.

По его словам, США успешно захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нейтрализовали все военные возможности во время операции в столице страны Каракас.

Президент США подчеркнул, что американские военные действовали в полной темноте.

"Было темно, и это было смертельно опасно [...] Если бы вы увидели то, что видел я прошлой ночью, вы были бы очень поражены. Я не уверен, что вы когда-нибудь это увидите, но это было невероятно. Ни один американский военнослужащий не погиб, и ни одна единица американской техники не была потеряна", — подчеркнул глава Белого дома.

По словам Трампа, несмотря на готовность сил Венесуэлы к обороне, их быстро обезвредили.

Напомним, что ранее американский лидер назвал результат военной операции в Венесуэле впечатляющим. Также он опубликовал первое фото Николаса Мадуро на военном корабле США.

Также, комментируя успехи американской спецоперации, Трамп отметил, что это была атака, которой не видели со времен Второй мировой войны.

Добавим, что президента США также ответил, кто будет руководить Венесуэлой.

США Дональд Трамп Венесуэла Николас Мадуро военная операция
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации