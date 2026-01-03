Трамп объявил о временном управлении США Венесуэлой

Трамп заявил, что США будут временно управлять Венесуэлой
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Штаты временно будут управлять Венесуэлой. По его словам, это будет продолжаться до момента безопасного, надлежащего и взвешенного перехода власти.
Об этом Дональд Трамп сказал на пресс-конференции.
США временно будут руководить Венесуэлой
"Мы будем руководить страной, пока не сможем осуществить безопасный, правильный и разумный переход", — отметил Трамп.
По его словам, Штаты не хотят, чтобы кто-то другой пришел к власти, поскольку тогда можно оказаться в том же состоянии.
Напомним, Трамп высказался о проведении операции по захвату Николаса Мадуро. Кроме того, он публиковал фото президента Венесуэлы после задержания.
Также Новини.LIVE собрали ключевые заявления американского президента после военной операции в Венесуэле.
Читайте Новини.LIVE!