Трамп заявил, что США будут временно управлять Венесуэлой

Трамп заявил, что США будут временно управлять Венесуэлой

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 18:59
Трамп объявил о временном управлении США Венесуэлой
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Штаты временно будут управлять Венесуэлой. По его словам, это будет продолжаться до момента безопасного, надлежащего и взвешенного перехода власти.

Об этом Дональд Трамп сказал на пресс-конференции.

Читайте также:

США временно будут руководить Венесуэлой

"Мы будем руководить страной, пока не сможем осуществить безопасный, правильный и разумный переход", — отметил Трамп.

По его словам, Штаты не хотят, чтобы кто-то другой пришел к власти, поскольку тогда можно оказаться в том же состоянии.

Напомним, Трамп высказался о проведении операции по захвату Николаса Мадуро. Кроме того, он публиковал фото президента Венесуэлы после задержания.

Также Новини.LIVE собрали ключевые заявления американского президента после военной операции в Венесуэле.

Дональд Трамп политики задержание Венесуэла Николас Мадуро
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
