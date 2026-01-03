Трамп объявил о временном управлении США Венесуэлой

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Штаты временно будут управлять Венесуэлой. По его словам, это будет продолжаться до момента безопасного, надлежащего и взвешенного перехода власти.

Об этом Дональд Трамп сказал на пресс-конференции.

США временно будут руководить Венесуэлой

"Мы будем руководить страной, пока не сможем осуществить безопасный, правильный и разумный переход", — отметил Трамп.

По его словам, Штаты не хотят, чтобы кто-то другой пришел к власти, поскольку тогда можно оказаться в том же состоянии.

Напомним, Трамп высказался о проведении операции по захвату Николаса Мадуро. Кроме того, он публиковал фото президента Венесуэлы после задержания.

