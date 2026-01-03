Видео
Главная Новости дня Трамп оценил операцию по захвату Мадуро — видео

Трамп оценил операцию по захвату Мадуро — видео

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 18:53
Трамп оценил захват Николаса Мадуро — что сказал
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оценил операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу, 3 января. По его словам, это был штурм, подобного которому не видели со времен Второй мировой войны.

Об этом Дональд Трамп сказал на пресс-конференции.

Читайте также:

Захват Николаса Мадуро

"Это было нападение, которого люди не видели со времен Второй мировой войны. Это была атака на сильно укрепленную военную крепость в сердце Каракаса", — заявил Трамп.

По его словам, операция была нужна, чтобы привлечь "диктатора-нарушителя закона" к ответственности.

Напомним, Трамп рассказал подробности о проведении военной операции в Венесуэле. По его словам, США не потеряли ни одного воина.

Впоследствии американский президент показал фото Мадуро сразу после его задержания.

США Дональд Трамп Вторая мировая война Венесуэла Николас Мадуро
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
