Трамп оценил захват Николаса Мадуро — что сказал

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оценил операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу, 3 января. По его словам, это был штурм, подобного которому не видели со времен Второй мировой войны.

Об этом Дональд Трамп сказал на пресс-конференции.

Захват Николаса Мадуро

"Это было нападение, которого люди не видели со времен Второй мировой войны. Это была атака на сильно укрепленную военную крепость в сердце Каракаса", — заявил Трамп.

По его словам, операция была нужна, чтобы привлечь "диктатора-нарушителя закона" к ответственности.

Напомним, Трамп рассказал подробности о проведении военной операции в Венесуэле. По его словам, США не потеряли ни одного воина.

Впоследствии американский президент показал фото Мадуро сразу после его задержания.