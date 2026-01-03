Відео
Головна Новини дня Трамп оцінив операцію із захоплення Мадуро — відео

Трамп оцінив операцію із захоплення Мадуро — відео

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 18:53
Трамп оцінив захоплення Ніколаса Мадуро — що сказав
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оцінив операцію із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро у суботу, 3 січня. За його словами, це був штурм, подібним до якого не бачили з часів Другої світової війни.

Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції.

Читайте також:

Захоплення Ніколаса Мадуро

"Це був напад, якого люди не бачили з часів Другої світової війни. Це була атака на сильно укріплену військову фортецю в серці Каракаса", — заявив Трамп.

За його словами, операція була потрібна, аби притягнути "диктатора-порушника закону" до відповідальності.

Нагадаємо, Трамп розповів подробиці про проведення військової операції в Венесуелі. За його словами, США не втратили жодного воїна.

Згодом американський президент показав фото Мадуро одразу після його затримання.

США Дональд Трамп Друга світова війна Венесуела Ніколас Мадуро
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
