Трамп оцінив захоплення Ніколаса Мадуро — що сказав

Трамп оцінив операцію із захоплення Мадуро — відео
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оцінив операцію із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро у суботу, 3 січня. За його словами, це був штурм, подібним до якого не бачили з часів Другої світової війни.
Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції.
Захоплення Ніколаса Мадуро
"Це був напад, якого люди не бачили з часів Другої світової війни. Це була атака на сильно укріплену військову фортецю в серці Каракаса", — заявив Трамп.
За його словами, операція була потрібна, аби притягнути "диктатора-порушника закону" до відповідальності.
Нагадаємо, Трамп розповів подробиці про проведення військової операції в Венесуелі. За його словами, США не втратили жодного воїна.
Згодом американський президент показав фото Мадуро одразу після його затримання.
