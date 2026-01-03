Відео
Трамп показав Мадуро після його затримання — перше фото

Трамп показав Мадуро після його затримання — перше фото

Дата публікації: 3 січня 2026 18:33
Дональд Трамп опублікував перше фото Ніколаса Мадуро після затримання
термінова новина

Президент США Дональд Трамп оприлюднив перше фото венесуельського лідера Ніколаса Мадуро одразу після його затримання. Це відбулося вранці 3 січня в ході американської військової операції в Венесуелі.

Відповідне фото Мадуро Дональд Трамп опублікував у соцмережі Х.

На фото Ніколас Мадуро зі зв'язаними руками та закритими очима й вухами на борту військового корабля США.

Новина доповнюється...

Дональд Трамп
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
