Дональд Трамп опублікував перше фото Ніколаса Мадуро після затримання

Трамп показав Мадуро після його затримання — перше фото
Дата публікації: 3 січня 2026 18:33
Президент США Дональд Трамп оприлюднив перше фото венесуельського лідера Ніколаса Мадуро одразу після його затримання. Це відбулося вранці 3 січня в ході американської військової операції в Венесуелі.
Відповідне фото Мадуро Дональд Трамп опублікував у соцмережі Х.
На фото Ніколас Мадуро зі зв'язаними руками та закритими очима й вухами на борту військового корабля США.
Новина доповнюється...
