Главная Новости дня Трамп показал Мадуро после его задержания — первое фото

Трамп показал Мадуро после его задержания — первое фото

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 18:33
Дональд Трамп опубликовал первое фото Николаса Мадуро после задержания
Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп обнародовал первое фото венесуэльского лидера Николаса Мадуро сразу после его задержания. Это произошло утром 3 января в ходе американской военной операции в Венесуэле.

Соответствующее фото Мадуро Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.

Читайте также:

Первое фото Николаса Мадуро после захвата США

На фото Николас Мадуро с закрытыми глазами и ушами, а также со связанными руками.

"Николас Мадуро на борту военного корабля США "Иво Джим", — подписал Трамп фото.

Операція США з затримання Ніколаса Мадуро 3 січня
Скриншот сообщения Дональда Трампа из соцсети Truth Social

Напомним, что США провели военную операцию в Венесуэле 3 января, в ходе которой нанесли удары по ряду объектов страны и задержали Мадуро вместе с женой. Позже супругам предъявили обвинения в наркотерроризме и хранении оружия.

Впоследствии Трамп рассказал подробности спецоперации американской армии в Венесуэле. По его словам, эта операция имела впечатляющий результат.

Добавим, что на действия США в Венесуэле отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига и дипломат ЕС Кая Каллас.

Дональд Трамп фото Венесуэла Николас Мадуро военная операция
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
