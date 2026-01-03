Дональд Трамп опубликовал первое фото Николаса Мадуро после задержания

Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп обнародовал первое фото венесуэльского лидера Николаса Мадуро сразу после его задержания. Это произошло утром 3 января в ходе американской военной операции в Венесуэле.

Соответствующее фото Мадуро Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.

Первое фото Николаса Мадуро после захвата США

На фото Николас Мадуро с закрытыми глазами и ушами, а также со связанными руками.

"Николас Мадуро на борту военного корабля США "Иво Джим", — подписал Трамп фото.

Скриншот сообщения Дональда Трампа из соцсети Truth Social

Напомним, что США провели военную операцию в Венесуэле 3 января, в ходе которой нанесли удары по ряду объектов страны и задержали Мадуро вместе с женой. Позже супругам предъявили обвинения в наркотерроризме и хранении оружия.

Впоследствии Трамп рассказал подробности спецоперации американской армии в Венесуэле. По его словам, эта операция имела впечатляющий результат.

Добавим, что на действия США в Венесуэле отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига и дипломат ЕС Кая Каллас.