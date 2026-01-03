Николаса Мадуро захватило спецподразделение США "Дельта" — детали

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: REUTERS

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену в субботу, 3 января, захватило элитное специальное подразделение "Дельта". Это — главное подразделение армии Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на официальных лиц США.

"Дельта" захватило Мадуро с женой

"Президента Венесуэлы Николаса Мадуро захватили рано утром в субботу бойцы спецподразделения армии США "Дельта" — главного спецподразделения армии США", — говорится в сообщении издания.

CBS News вспоминает, что это американское подразделение осуществляло операцию по ликвидации экс-лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. 2019 года.

Напомним, что удары по Венесуэле приказал нанести президент США Дональд Трамп. СМИ узнали, когда именно американский лидер одобрил операцию.

По словам президента Колумбии Густаво Петро, Соединенные Штаты нанесли удары по меньшей мере 11 объектам, включая здание парламента.

Также мы сообщали, что в ходе операции США венесуэльского президента Мадуро вместе с женой вывезли из страны. Детали раскрыл Дональд Трамп.