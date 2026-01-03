Видео
Україна
Главная Новости дня Стало известно, когда Трамп одобрили удары по Венесуэле

Стало известно, когда Трамп одобрили удары по Венесуэле

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 10:56
Венесуэла — когда Трамп одобрил удары по стране
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп одобрил удары по Венесуэле за несколько дней до атаки. Американская армия была готова ударить еще на Рождество.

Об этом сообщает CBS News.

Читайте также:

Взрывы в Венесуэле 3 января

По данным журналистки издания Дженифер Джейкобс, армия США была готова нанести удар еще на Рождество, но атака по целям ИГИЛ в Нигерии имела высший приоритет.

Кроме того, частично операцию отложили из-за погоды, ведь американские военные хотели, чтобы погодные условия были более благоприятными. В общем, Трамп одобрил эти удары за несколько дней до атаки.

Вибухи у Венесуелі 3 січня
Скриншот сообщения Дженифер Джейкобс

В то же время Clash Report сообщает, что Сенатский комитет по вопросам вооруженных сил не был заранее проинформирован о возможных военных действиях США, которые были осуществлены сегодня ночью в Венесуэле.

Напомним, 3 января Трамп приказал ударить по объектам в Венесуэле. Сегодня в городе Каракас раздавался ряд взрывов.

Президент Колумбии прокомментировал атаку на Венесуэлу. Он призвал мир реагировать и готовиться, ведь "на страну напали".

США Дональд Трамп взрыв обстрелы Венесуэла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
