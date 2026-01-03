Венесуэла — когда Трамп одобрил удары по стране

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп одобрил удары по Венесуэле за несколько дней до атаки. Американская армия была готова ударить еще на Рождество.

Об этом сообщает CBS News.

По данным журналистки издания Дженифер Джейкобс, армия США была готова нанести удар еще на Рождество, но атака по целям ИГИЛ в Нигерии имела высший приоритет.

Кроме того, частично операцию отложили из-за погоды, ведь американские военные хотели, чтобы погодные условия были более благоприятными. В общем, Трамп одобрил эти удары за несколько дней до атаки.

Скриншот сообщения Дженифер Джейкобс

В то же время Clash Report сообщает, что Сенатский комитет по вопросам вооруженных сил не был заранее проинформирован о возможных военных действиях США, которые были осуществлены сегодня ночью в Венесуэле.

Напомним, 3 января Трамп приказал ударить по объектам в Венесуэле. Сегодня в городе Каракас раздавался ряд взрывов.

Президент Колумбии прокомментировал атаку на Венесуэлу. Он призвал мир реагировать и готовиться, ведь "на страну напали".