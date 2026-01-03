Відео
Головна Новини дня Стало відомо, коли Трамп схвали удари по Венесуелі

Стало відомо, коли Трамп схвали удари по Венесуелі

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 10:56
Венесуела — коли Трамп схвалив удари по країні
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп схвалив удари по Венесуелі за кілька днів до атаки. Американська армія була готова вдарити ще на Різдво.

Про це повідомляє CBS News. 

Читайте також:

Вибухи у Венесуелі 3 січня

За даними журналістки видання Дженіфер Джейкобс, армія США була готова завдати удару ще на Різдво, але атака по цілях ІДІЛ у Нігерії мала вищий пріоритет. 

Окрім того, частково операцію відклали через погоду, адже американські військові хотіли, щоб погодні умови були більш сприятливими. Загалом, Трамп схвалив ці удари за кілька днів до атаки.

Вибухи у Венесуелі 3 січня
Скриншот допису Дженіфер Джейкобс

Водночас Clash Report повідомляє, що Сенатський комітет з питань збройних сил не був заздалегідь поінформований про можливі військові дії США, що були здійснені сьогодні вночі у Венесуелі.

Нагадаємо, 3 січня Трамп наказав вдарити по об'єктах у Венесуелі. Сьогодні в місті Каракас лунала низка вибухів.

Президент Колумбії прокоментував атаку на Венесуелу. Він закликав світ реагувати та готуватися, адже "на країну напали".

США Дональд Трамп вибух обстріли Венесуела
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
