Венесуела — коли Трамп схвалив удари по країні

Президент США Дональд Трамп схвалив удари по Венесуелі за кілька днів до атаки. Американська армія була готова вдарити ще на Різдво.

Про це повідомляє CBS News.

Вибухи у Венесуелі 3 січня

За даними журналістки видання Дженіфер Джейкобс, армія США була готова завдати удару ще на Різдво, але атака по цілях ІДІЛ у Нігерії мала вищий пріоритет.

Окрім того, частково операцію відклали через погоду, адже американські військові хотіли, щоб погодні умови були більш сприятливими. Загалом, Трамп схвалив ці удари за кілька днів до атаки.

Водночас Clash Report повідомляє, що Сенатський комітет з питань збройних сил не був заздалегідь поінформований про можливі військові дії США, що були здійснені сьогодні вночі у Венесуелі.

Нагадаємо, 3 січня Трамп наказав вдарити по об'єктах у Венесуелі. Сьогодні в місті Каракас лунала низка вибухів.

Президент Колумбії прокоментував атаку на Венесуелу. Він закликав світ реагувати та готуватися, адже "на країну напали".