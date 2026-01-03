Ніколаса Мадуро захопив спецпідрозділ США "Дельта" — деталі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро. Фото: REUTERS

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину в суботу, 3 січня, захопив елітний спеціальний підрозділ "Дельта". Це — головний підрозділ армії Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на офіційних осіб США.

"Дельта" захопив Мадуро з дружиною

"Президента Венесуели Ніколаса Мадуро захопили рано вранці в суботу бійці спецпідрозділу армії США "Дельта" — головного спецпідрозділу армії США", — йдеться у повідомленні видання.

CBS News згадує, що цей американський підрозділ здійснював операцію з ліквідації екслідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. 2019 року.

Нагадаємо, що удари по Венесуелі наказав завдати президент США Дональд Трамп. ЗМІ дізналися, коли саме американський лідер схвалив операцію.

Зі слів президента Колумбії Густаво Петро, Сполучені Штати завдали ударів по щонайменше 11 об'єктах, включаючи будівлю парламенту.

Також ми повідомляли, що в ході операції США венесуельського президента Мадуро разом із дружиною вивезли з країни. Деталі розкрив Дональд Трамп.