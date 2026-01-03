Операция США в Венесуэле 3 января — реакция ЕС

Кайя Каллас. Фото: REUTERS

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз следит за ситуацией в Венесуэле. Также ЕС призывает США и Венесуэлу к сдержанности.

Об этом Кая Каллас сообщила в соцсети Х.

Реакция ЕС на операцию США в Венесуэле

Глава европейской дипломатии отметила, что пообщалась с госсекретарем США Марко Рубио и послом ЕС в Венесуэле.

"При любых обстоятельствах необходимо соблюдать принципы международного права и Устава ООН. Мы призываем к сдержанности. Безопасность граждан ЕС в стране является нашим главным приоритетом", — отметила Каллас в заметке.

Сообщение Каи Каллас в соцсети Х. Фото: скриншот

Напомним, что США нанесли удары по Венесуэле в субботу, 3 января. Американские военные действовали с согласия президента Дональда Трампа. В то же время известно, сколько объектов в стране удалось атаковать Соединенным Штатам.

Впоследствии удары осудил венесуэльский министр обороны и объявил о развертывании войск.

Также мы сообщали, что элитное спецподразделение армии США вывезло из страны лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену.

Добавим, что в США предположили прекращение операции в Венесуэле. Известно, с чем это может быть связано.