Операция США в Венесуэле 3 января — реакция ЕС

ЕС отреагировал на удары США по Венесуэле и назвал приоритет
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз следит за ситуацией в Венесуэле. Также ЕС призывает США и Венесуэлу к сдержанности.
Об этом Кая Каллас сообщила в соцсети Х.
Реакция ЕС на операцию США в Венесуэле
Глава европейской дипломатии отметила, что пообщалась с госсекретарем США Марко Рубио и послом ЕС в Венесуэле.
"При любых обстоятельствах необходимо соблюдать принципы международного права и Устава ООН. Мы призываем к сдержанности. Безопасность граждан ЕС в стране является нашим главным приоритетом", — отметила Каллас в заметке.
Напомним, что США нанесли удары по Венесуэле в субботу, 3 января. Американские военные действовали с согласия президента Дональда Трампа. В то же время известно, сколько объектов в стране удалось атаковать Соединенным Штатам.
Впоследствии удары осудил венесуэльский министр обороны и объявил о развертывании войск.
Также мы сообщали, что элитное спецподразделение армии США вывезло из страны лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену.
Добавим, что в США предположили прекращение операции в Венесуэле. Известно, с чем это может быть связано.
