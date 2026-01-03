Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США останавливают военную операцию в Венесуэле — что известно

США останавливают военную операцию в Венесуэле — что известно

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 13:03
Венесуэла — США останавливают военную операцию
Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

США, вероятно, останавливают военную операцию в Венесуэле, которые начали в ночь на 3 января. Такое решение могут принять в связи с задержанием венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Об этом сообщил сенатор от штата Юта Майк Ли, со ссылкой на слова госсекретаря США Марко Рубио.

Реклама
Читайте также:

Операция США в Венесуэле

"Рубио сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американскими военнослужащими для суда по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах... Он не ожидает дальнейших действий в Венесуэле, поскольку Мадуро находится под стражей в США", — сказал Майк Ли.

В то же время сенатор пояснил, операция, которую развернули сегодня ночью, была для защиты тех, кто выполняет ордер на арест.

По сети также распространяются фото с Мадуро в окружении военных США. Редакция Новини.LIVE не может подтвердить, или опровергнуть достоверность этих кадров.

Затримання Мадуро у Венесуелі
Задержание Мадуро американскими военными. Фото: из соцсетей

Напомним, ранее Трамп сообщил, что Мадуро и его жену задержали. Их вывезли из Венесуэлы.

Как известно, президента Венесуэлы захватило элитное американское спецподразделение. Оно осуществляло операцию по ликвидации экс-лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

В то же время министр обороны Венесуэлы заявил о развертывании войск. Он заявил, что спецоперация США против его страны "худшая агрессия" в истории.

США обстрелы Венесуэла Николас Мадуро Марко Рубио
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации