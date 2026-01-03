Венесуэла — США останавливают военную операцию

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

США, вероятно, останавливают военную операцию в Венесуэле, которые начали в ночь на 3 января. Такое решение могут принять в связи с задержанием венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Об этом сообщил сенатор от штата Юта Майк Ли, со ссылкой на слова госсекретаря США Марко Рубио.

Реклама

Читайте также:

Операция США в Венесуэле

"Рубио сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американскими военнослужащими для суда по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах... Он не ожидает дальнейших действий в Венесуэле, поскольку Мадуро находится под стражей в США", — сказал Майк Ли.

В то же время сенатор пояснил, операция, которую развернули сегодня ночью, была для защиты тех, кто выполняет ордер на арест.

По сети также распространяются фото с Мадуро в окружении военных США. Редакция Новини.LIVE не может подтвердить, или опровергнуть достоверность этих кадров.

Задержание Мадуро американскими военными. Фото: из соцсетей

Напомним, ранее Трамп сообщил, что Мадуро и его жену задержали. Их вывезли из Венесуэлы.

Как известно, президента Венесуэлы захватило элитное американское спецподразделение. Оно осуществляло операцию по ликвидации экс-лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

В то же время министр обороны Венесуэлы заявил о развертывании войск. Он заявил, что спецоперация США против его страны "худшая агрессия" в истории.