Главная Новости дня Министр обороны Венесуэлы заявил о развертывании войск

Министр обороны Венесуэлы заявил о развертывании войск

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 12:44
Удары США по Венесуэле — министр обороны выступил с заявлением
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес справа от президента Николаса Мадуро. Фото: REUTERS

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что спецоперация США против его страны "худшая агрессия" в истории. Он призвал людей объединиться, а также подчеркнул, что Соединенные Штаты не смогут победить Венесуэлу.

Об этом Владимир Падрино Лопес сообщил в обнародованном в соцсети Х видео в субботу, 3 января.

Читайте также:

Заявление министра обороны Венесуэлы

Владимир Падрино Лопес обвинил Соединенные Штаты в начале "жалкой" и "преступной" операции, которая, по его словам, преследует цель изменить режим. Он заявил, что "варварские" силы вторжения "осквернили нашу священную землю".

"Это вторжение является самым большим возмущением, которое когда-либо испытывала страна", — подчеркнул Падрино Лопес.

Он отметил, что сейчас власти Венесуэлы подсчитывают, сколько мирных жителей погибли или получили ранения во время атак на гражданские районы. Министр призвал страну объединиться для противостояния иностранному "вторжению".

"Они (США. — Ред.) напали на нас, но не победят нас... Мы создадим несокрушимую стену сопротивления. Наше призвание — мир, но наше наследие — борьба за свободу", — говорится в обращении Владимира Падрино Лопеса.

Также чиновник объявил о развертывании войск по всей стране. Однако он никак не прокомментировал захват супругов Мадуро.

Напомним, что венесуэльского президента и его жену захватило элитное американское спецподразделение "Дельта", которое причастно к еще одной исторической операции США.

Ранее удары по Венесуэле прокомментировал американский глава Дональд Трамп. Именно он одобрил атаку на страну.

США спецоперация атака Венесуэла Николас Мадуро
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
