Україна
Головна Новини дня Міністр оборони Венесуели заявив про розгортання військ — заява

Міністр оборони Венесуели заявив про розгортання військ — заява

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 12:44
Удари США по Венесуелі — міністр оборони виступив із заявою
Міністр оборони Венесуели Владімір Падріно Лопес праворуч від президента Ніколаса Мадуро. Фото: REUTERS

Міністр оборони Венесуели Владімір Падріно Лопес заявив, що спецоперація США проти його країни "найгірша агресія" в історії. Він закликав людей об'єднатися, а також наголосив, що Сполучені Штати не зможуть перемогти Венесуелу. 

Про це Владімір Падріно Лопес повідомив в оприлюдненому в соцмережі Х відео в суботу, 3 січня.

Читайте також:

Заява міністра оборони Венесуели

Владімір Падріно Лопес звинуватив Сполучені Штати в початку "жалюгідної" і "злочинної" операції, що, за його словами, має на меті змінити режим. Він заявив, що "варварські" сили вторгнення "осквернили нашу священну землю".

"Це вторгнення є найбільшим обуренням, яке коли-небудь зазнавала країна", — наголосив Падріно Лопес.

Він зазначив, що наразі влада Венесуели підраховує, скільки мирних жителів загинули чи зазнали поранень під час атак на цивільні райони. Міністр закликав країну об'єднатися для протистояння іноземному "вторгненню".

"Вони (США. — Ред.) напали на нас, але не переможуть нас… Ми створимо незламну стіну опору. Наше покликання — мир, але наша спадщина — боротьба за свободу", — йдеться у зверненні Владіміра Падріно Лопеса.

Також чиновник оголосив про розгортання військ по всій країні. Однак він ніяк не прокоментував захоплення подружжя Мадуро.

Нагадаємо, що венесуельського президента та його дружину захопив елітний американський спецпідрозділ "Дельта", який причетний до ще однієї історичної операції США.

Раніше удари по Венесуелі прокоментував американський очільник Дональд Трамп. Саме він схвалив атаку на країну.

США спецоперація атака Венесуела Ніколас Мадуро
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
