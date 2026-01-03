Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США зупиняють військову операцію у Венесуелі — що відомо

США зупиняють військову операцію у Венесуелі — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 13:03
Венесуела — США зупиняють військову операцію
Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

США, ймовірно, зупиняють військову операцію у Венесуелі, які розпочали у ніч проти 3 січня. Таке рішення можуть ухвалити у зв'язку з затриманням венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

Про це повідомив сенатор від штату Юта Майк Лі, з посиланням на слова держсекретаря США Марко Рубіо.

Реклама
Читайте також:

Операція США у Венесуелі 

"Рубіо повідомив мені, що Ніколас Мадуро був заарештований американськими військовослужбовцями для суду за кримінальними звинуваченнями в Сполучених Штатах...Він не очікує подальших дій у Венесуелі, оскільки Мадуро перебуває під вартою в США", — сказав Майк Лі. 

Водночас сенатор пояснив, операція, яку розгорнули сьогодні вночі, була для захисту тих, хто виконує ордер на арешт.

Мережею також ширяться фото з Мадуро в оточенні військових США. Редакція Новини.LIVE не може підтвердити, або спростувати достовірність цих кадрів.

Затримання Мадуро у Венесуелі
Затримання Мадуро американськими військовими. Фото: із соцмереж

Нагадаємо, раніше Трамп повідомив, що Мадуро та його дружину затримали. Їх вивезли з Венесуели. 

Як відомо, президента Венесуели захопив елітний американський спецпідрозділ. Він здійснював операцію з ліквідації екслідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. 

Водночас міністр оборони Венесуели заявив про розгортання військ. Він заявив, що спецоперація США проти його країни "найгірша агресія" в історії. 

США обстріли Венесуела Ніколас Мадуро Марко Рубіо
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації