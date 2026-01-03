Венесуела — США зупиняють військову операцію

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

США, ймовірно, зупиняють військову операцію у Венесуелі, які розпочали у ніч проти 3 січня. Таке рішення можуть ухвалити у зв'язку з затриманням венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

Про це повідомив сенатор від штату Юта Майк Лі, з посиланням на слова держсекретаря США Марко Рубіо.

Реклама

Читайте також:

Операція США у Венесуелі

"Рубіо повідомив мені, що Ніколас Мадуро був заарештований американськими військовослужбовцями для суду за кримінальними звинуваченнями в Сполучених Штатах...Він не очікує подальших дій у Венесуелі, оскільки Мадуро перебуває під вартою в США", — сказав Майк Лі.

Водночас сенатор пояснив, операція, яку розгорнули сьогодні вночі, була для захисту тих, хто виконує ордер на арешт.

Мережею також ширяться фото з Мадуро в оточенні військових США. Редакція Новини.LIVE не може підтвердити, або спростувати достовірність цих кадрів.

Затримання Мадуро американськими військовими. Фото: із соцмереж

Нагадаємо, раніше Трамп повідомив, що Мадуро та його дружину затримали. Їх вивезли з Венесуели.

Як відомо, президента Венесуели захопив елітний американський спецпідрозділ. Він здійснював операцію з ліквідації екслідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.

Водночас міністр оборони Венесуели заявив про розгортання військ. Він заявив, що спецоперація США проти його країни "найгірша агресія" в історії.