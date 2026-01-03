Відео
Головна Новини дня ЄС відреагував на удари США по Венесуелі та назвав пріоритет

ЄС відреагував на удари США по Венесуелі та назвав пріоритет

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 14:01
Операція США в Венесуелі 3 січня — реакція ЄС
Кая Каллас. Фото: REUTERS

Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз слідкує за ситуацією у Венесуелі. Також ЄС закликає США й Венесуелу до стриманості.

Про це Кая Каллас повідомила в соцмережі Х.

Читайте також:

Реакція ЄС на операцію США в Венесуелі

Голова європейської дипломатії зазначила, що поспілкувалася з держсекретарем США Марко Рубіо та послом ЄС у Венесуелі.  

"За будь-яких обставин необхідно дотримуватися принципів міжнародного права та Статуту ООН. Ми закликаємо до стриманості. Безпека громадян ЄС у країні є нашим головним пріоритетом", — наголосила Каллас у дописі.

ЄС відреагував на удари США по Венесуелі та назвав пріоритет - фото 1
Допис Каї Каллас в соцмережі Х. Фото: скриншот

Нагадаємо, що США завдали ударів по Венесуелі в суботу, 3 січня. Американські військові діяли за згоди президента Дональда Трампа. Водночас відомо, скільки об'єктів у країні вдалося атакувати Сполученим Штатам.

Згодом удари засудив венесуельський міністр оборони та оголосив про розгортання військ.

Також ми повідомляли, що елітний спецпідрозділ армії США вивіз із країни лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину

Додамо, що в США припустили припинення операції в Венесуелі. Відомо, з чим це може бути пов'язано.

США ООН ЄС Кая Каллас Венесуела
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
