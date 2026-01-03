Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига отреагировал на операцию США в Венесуэле — что сказал

Сибига отреагировал на операцию США в Венесуэле — что сказал

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 16:19
Удары США по Венесуэле — Андрей Сибига отреагировал на ситуацию
Андрей Сибига. Фото: МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина отстаивает право народов на свободную жизнь без диктатуры. Также Киев выступает за дальнейшее развитие событий в соответствии с международным правом.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети Х в ответ на операцию США в Венесуэле.

Реклама
Читайте также:

Сибига отреагировал на ситуацию в Венесуэле

"Украина последовательно отстаивает право народов на свободную жизнь, без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека. Режим Мадуро нарушил все эти принципы во всех аспектах. Демократические страны и правозащитные организации по всему миру давно отмечали массовые преступления его режима... " — отметил Сибига.

Он напомнил, что Украина вместе с десятками других стран не признала легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как он сфальсифицировал выборы и прибег к насилию против протестующих.

"Народ Венесуэлы должен иметь шанс на нормальную жизнь, безопасность, процветание и человеческое достоинство. Мы будем продолжать поддерживать их право на такую нормальность, уважение и свободу. Выступаем за дальнейшее развитие событий в соответствии с принципами международного права и приоритетами демократии, прав человека и интересов венесуэльцев", — добавил министр.

Сибига отреагировал на операцию США в Венесуэле — что сказал - фото 1
Сообщение Андрея Сибиги в соцсети Х. Фото: скриншот

Напомним, что США нанесли удары по ряду объектов Венесуэлы, в частности, парламенту в субботу, 3 января. Также элитное спецподразделение американской армии захватило Николаса Мадуро и его жену.

Впоследствии конфликтующие стороны сделали заявления о потерях в результате атаки США на Венесуэлу. В свою очередь Белый дом заявил о возможном окончании своей операции в то время, как венесуэльский министр обороны заявил о развертывании войск по всей стране.

Добавим, что на ситуацию в Венесуэле отреагировали и в ЕС.

США Андрей Сибига спецоперация Венесуэла Николас Мадуро
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации