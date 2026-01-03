Удары США по Венесуэле — Андрей Сибига отреагировал на ситуацию

Андрей Сибига. Фото: МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина отстаивает право народов на свободную жизнь без диктатуры. Также Киев выступает за дальнейшее развитие событий в соответствии с международным правом.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети Х в ответ на операцию США в Венесуэле.

Реклама

Читайте также:

Сибига отреагировал на ситуацию в Венесуэле

"Украина последовательно отстаивает право народов на свободную жизнь, без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека. Режим Мадуро нарушил все эти принципы во всех аспектах. Демократические страны и правозащитные организации по всему миру давно отмечали массовые преступления его режима... " — отметил Сибига.

Он напомнил, что Украина вместе с десятками других стран не признала легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как он сфальсифицировал выборы и прибег к насилию против протестующих.

"Народ Венесуэлы должен иметь шанс на нормальную жизнь, безопасность, процветание и человеческое достоинство. Мы будем продолжать поддерживать их право на такую нормальность, уважение и свободу. Выступаем за дальнейшее развитие событий в соответствии с принципами международного права и приоритетами демократии, прав человека и интересов венесуэльцев", — добавил министр.

Сообщение Андрея Сибиги в соцсети Х. Фото: скриншот

Напомним, что США нанесли удары по ряду объектов Венесуэлы, в частности, парламенту в субботу, 3 января. Также элитное спецподразделение американской армии захватило Николаса Мадуро и его жену.

Впоследствии конфликтующие стороны сделали заявления о потерях в результате атаки США на Венесуэлу. В свою очередь Белый дом заявил о возможном окончании своей операции в то время, как венесуэльский министр обороны заявил о развертывании войск по всей стране.

Добавим, что на ситуацию в Венесуэле отреагировали и в ЕС.