Удары США по Венесуэле 3 января — что известно о погибших и раненых

Президент США Дональд Трампа. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки утром в субботу, 3 января, нанесли удары по Венесуэле. В результате погибших или пострадавших среди американских бойцов не было, однако подсчеты жертв со стороны венесуэльцев продолжаются.

Об этом сообщает The New York Times.

Что известно о потерях в Венесуэле

"Американский чиновник заявил, что в результате операции не было жертв среди американцев, но не стал комментировать потери среди Венесуэлы", — отмечает издание.

Позже NYT со ссылкой на венесуэльских чиновников сообщило, что в результате атаки США есть погибшие и раненые. Сейчас потери устанавливаются.

Напомним, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Венесуэле. По данным СМИ, Соединенные Штаты были готовы атаковать страну и раньше.

Также колумбийский лидер Густаво Петро уточнил, что американские военные обстреляли 11 объектов и парламент Венесуэлы. Кроме того, элитное американское спецподразделение захватило президента Мадуро и его жену.

Впоследствии с заявлением выступил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес. Он осудил действия США, призвал страну объединиться и объявил о развертывании войск.