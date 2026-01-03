Удари США по Венесуелі 3 січня — що відомо про загиблих і поранених

Президент США Дональд Трампа. Фото: REUTERS

Сполучені Штати Америки вранці в суботу, 3 січня, завдали ударів по Венесуелі. Внаслідок цього загиблих чи постраждалих серед американських бійців не було, однак підрахунки жертв з боку венесуельців тривають.

Про це повідомляє The New York Times.

Що відомо про втрати в Венесуелі

"Американський чиновник заявив, що в результаті операції не було жертв серед американців, але не став коментувати втрати серед Венесуели", — зазначає видання.

Пізніше NYT з посиланням на венесуельських чиновників повідомило, що внаслідок атаки США є загиблі та поранені. Наразі втрати встановлюються.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по Венесуелі. За даними ЗМІ, Сполучені Штати були готові атакувати країну й раніше.

Також колумбійський лідер Густаво Петро уточнив, що американські військові обстріляли 11 об'єктів та парламент Венесуели. Крім того, елітний американський спецпідрозділ захопив президента Мадуро та його дружину.

Згодом із заявою виступив міністр оборони країни Владімір Падріно Лопес. Він засудив дії США, закликав країну об'єднатися та оголосив про розгортання військ.