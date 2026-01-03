Удари США по Венесуелі — Андрій Сибіга відреагував на ситуацію

Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна відстоює право народів на вільне життя без диктатури. Також Київ виступає за подальший розвиток подій відповідно до міжнародного права.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі Х у відповідь на операцію США в Венесуелі.

Сибіга відреагував на ситуацію в Венесуелі

"Україна послідовно відстоює право народів на вільне життя, без диктатури, гноблення та порушень прав людини. Режим Мадуро порушив усі ці принципи в усіх аспектах. Демократичні країни та правозахисні організації по всьому світу давно наголошували на масових злочинах його режиму..." — зазначив Сибіга.

Він нагадав, що Україна разом із десятками інших країн не визнала легітимність президента Венесуели Ніколаса Мадуро після того, як він сфальсифікував вибори та вдався до насильства проти протестувальників.

"Народ Венесуели повинен мати шанс на нормальне життя, безпеку, процвітання та людську гідність. Ми продовжуватимемо підтримувати їхнє право на таку нормальність, повагу та свободу. Виступаємо за подальший розвиток подій згідно з принципами міжнародного права та пріоритетами демократії, прав людини та інтересів венесуельців", — додав міністр.

Допис Андрія Сибіги в соцмережі Х. Фото: скриншот

Нагадаємо, що США завдали ударів по низці об'єктів Венесуели, зокрема, парламенту в суботу, 3 січня. Також елітний спецпідрозділ американської армії захопив Ніколаса Мадуро та його дружину.

Згодом конфліктуючі сторони зробили заяви про втрати внаслідок атаки США на Венесуелу. Своєю чергою Білий дім заявив про можливе закінчення своєї операції, тоді як венесуельський міністр оборони заявив про розгортання військ по всій країні.

Додамо, що на ситуацію в Венесуелі відреагували й у ЄС.