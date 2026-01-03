США висунули обвинувачення президенту Венесуели Мадуро та його дружині

Ніколас Мадуро. Фото: Miraflores Palace/Handout via REUTERS

У Сполучених Штатах Америки оголосили звинувачення президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Силії Флорес. Це сталося в Південному окрузі Нью-Йорка.

Про це повідомила генеральний прокурор США Памела Бонді у соцмережі X у суботу, 3 січня.

Звинувачення Мадуро та його дружині

"Ніколас Мадуро звинувачується в змові з метою наркотероризму, змові з метою ввезення кокаїну, володінні кулеметами та вибуховими пристроями, а також змові з метою володіння кулеметами та вибуховими пристроями проти Сполучених Штатів", — зазначила Бонді.

За її словами, незабаром Мадуро разом з дружиною відчують на собі весь гнів американського правосуддя.

Бонді від імені всього Міністерства юстиції США подякувала лідеру Дональду Трампу за те, що він має мужність вимагати відповідальності від імені американського народу. Вона також висловила подяку військовим, які провели успішну операцію із затримання Мадуро та його дружини.

Допис Бонді. Фото: скриншот

Нагадаємо, елітний спецпідрозділ "Дельта" США захопив Мадуро та його дружину 3 січня.

Згодом стало відомо, що США, ймовірно, зупиняють військову операцію у Венесуелі у звʼязку з затриманням Мадуро.