Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У США оголосили звинувачення Мадуро та його дружині

У США оголосили звинувачення Мадуро та його дружині

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 16:20
США висунули обвинувачення президенту Венесуели Мадуро та його дружині
Ніколас Мадуро. Фото: Miraflores Palace/Handout via REUTERS

У Сполучених Штатах Америки оголосили звинувачення президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Силії Флорес. Це сталося в Південному окрузі Нью-Йорка.

Про це повідомила генеральний прокурор США Памела Бонді у соцмережі X у суботу, 3 січня.

Реклама
Читайте також:

Звинувачення Мадуро та його дружині

"Ніколас Мадуро звинувачується в змові з метою наркотероризму, змові з метою ввезення кокаїну, володінні кулеметами та вибуховими пристроями, а також змові з метою володіння кулеметами та вибуховими пристроями проти Сполучених Штатів", — зазначила Бонді.

За її словами, незабаром Мадуро разом з дружиною відчують на собі весь гнів американського правосуддя. 

Бонді від імені всього Міністерства юстиції США подякувала лідеру Дональду Трампу за те, що він має мужність вимагати відповідальності від імені американського народу. Вона також висловила подяку військовим, які провели успішну операцію із затримання Мадуро та його дружини.

null
Допис Бонді. Фото: скриншот

Нагадаємо, елітний спецпідрозділ "Дельта" США захопив Мадуро та його дружину 3 січня.

Згодом стало відомо, що США, ймовірно, зупиняють військову операцію у Венесуелі у звʼязку з затриманням Мадуро.

США звинувачення затримання Венесуела Ніколас Мадуро
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації