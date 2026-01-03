Видео
Главная Новости дня В США объявили обвинения Мадуро и его жене

В США объявили обвинения Мадуро и его жене

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 16:20
США выдвинули обвинения президенту Венесуэлы Мадуро и его жене
Николас Мадуро. Фото: Miraflores Palace/Handout via REUTERS

В Соединенных Штатах Америки объявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес. Это произошло в Южном округе Нью-Йорка.

Об этом сообщила генеральный прокурор США Памела Бонди в соцсети X в субботу, 3 января.

Читайте также:

Обвинения Мадуро и его жене

"Николас Мадуро обвиняется в заговоре с целью наркотерроризма, заговоре с целью ввоза кокаина, владении пулеметами и взрывными устройствами, а также заговоре с целью владения пулеметами и взрывными устройствами против Соединенных Штатов", — отметила Бонди.

По ее словам, вскоре Мадуро вместе с женой почувствуют на себе весь гнев американского правосудия.

Бонди от имени всего Министерства юстиции США поблагодарила лидера Дональда Трампа за то, что он имеет мужество требовать ответственности от имени американского народа. Она также выразила благодарность военным, которые провели успешную операцию по задержанию Мадуро и его жены.

null
Пост Бонди. Фото: скриншот

Напомним, элитное спецподразделение "Дельта" США захватило Мадуро и его жену 3 января.

Впоследствии стало известно, что США, вероятно, останавливают военную операцию в Венесуэле в связи с задержанием Мадуро.

США обвинение задержание Венесуэла Николас Мадуро
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
