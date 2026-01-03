Видео
Главная Новости дня Впечатляющий результат — Трамп об операции в Венесуэле

Впечатляющий результат — Трамп об операции в Венесуэле

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 17:18
Военная операция США в Венесуэле — Дональд Трамп раскрыл подробности
Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция в Венесуэле в субботу, 3 января, имела впечатляющий результат. По его словам, Америка не потеряла ни одного бойца, все вернулось.

Об этом Дональд Трамп рассказал в интервью Fox News.

Читайте также:

Подробности спецоперации США от Трампа

Американский президент подчеркнул, что в результате военной операции "не потеряли ни одного самолета, все вернулось". Также обошлось только пострадавшими, без погибших, что Трамп назвал "впечатляющим результатом".

По его словам, Мадуро был в укрепленном комплексе с бронированными стальными дверями и специальной защитной комнатой. Но операция имела такое быстрое развитие, что венесуэльский президент не успел воспользоваться укрытием.

Также глава Белого дома раскрыл, что причиной операции стало то, что "это война, в которой США теряет 300 тысяч человек в год". К тому же Мадуро руководил страной как диктатор, поэтому целью действий США было "принести свободу народу Венесуэлы".

Что касается дальнейших планов, то, по словам Трампа, США не собираются "просто отойти" и оставить власть другому, а хочу быть вовлечены в дальнейшие решения по стране. Кроме того, американский лидер считает, что венесуэльцы "очень довольны" действиями США.

Напомним, что именно Трамп отдал приказ провести военную операцию в Венесуэле. Известно, что нанести удары Америка могла еще на Рождество.

В ходе этой операции захватили президента Мадуро вместе с женой, а впоследствии предъявили им обвинения.

Также на ситуацию в Венесуэле отреагировали в Евросоюзе и МИД Украины.

Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
