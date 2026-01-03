Відео
Головна Новини дня Вражаючий результат — Трамп розкрив деталі операції в Венесуелі

Вражаючий результат — Трамп розкрив деталі операції в Венесуелі

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 17:18
Військова операція США в Венесуелі — Дональд Трамп розкрив подробиці
Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявив, що військова операція в Венесуелі в суботу, 3 січня, мала вражаючий результат. За його словами, Америка не втратила жодного бійця, все повернулося.

Про це Дональд Трамп розповів в інтерв'ю Fox News.

Читайте також:

Подробиці спецоперації США від Трампа

Американський президент наголосив, що в результаті військової операції "не втратили жодного літака, все повернулося". Також обійшлося лише постраждалими, без загиблих, що Трамп назвав "вражаючим результатом".

За його словами, Мадуро був в укріпленому комплексі з броньованими сталевими дверима та спеціальною захисною кімнатою. Та операція мала такий швидкий розвиток, що венесуельський президент не встиг скористатися укриттям.

Також очільник Білого дому розкрив, що причиною операції стало те, що "це війна, в якій США втрачає 300 тисяч людей на рік". До того ж Мадуро керував країною як диктатор, тому метою дій США було "принести свободу народу Венесуели".

Щодо подальших планів, то, за словами Трампа, США не збираються "просто відійти" й залишити владу іншому, а хочу бути залучені в подальші рішення щодо країни. Крім того, американський лідер вважає, що венесуельці "дуже задоволені" діями США.

Нагадаємо, що саме Трамп віддав наказ провести військову операцію в Венесуелі. Відомо, що завдати ударів Америка могла ще на Різдво.

В ході цієї операції захопили президента Мадуро разом із дружиною, а згодом висунули їм звинувачення.

Також на ситуацію в Венесуелі відреагували в Євросоюзі та МЗС України

Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
