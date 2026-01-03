Відео
Головна Новини дня Трамп заявив, що США тимчасово керуватимуть Венесуелою

Трамп заявив, що США тимчасово керуватимуть Венесуелою

Дата публікації: 3 січня 2026 18:59
Трамп оголосив про тимчасове управління США Венесуелою
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що Штати тимчасово будуть керувати Венесуелою. За його словами, це буде тривати до моменту безпечного, належного та виваженого переходу влади.

Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції.

Читайте також:

США тимчасово керуватимуть Венесуелою

"Ми керуватимемо країною, доки не зможемо здійснити безпечний, правильний і розумний перехід", — зазначив Трамп.

За його словами, Штати не хочуть, аби хтось інший прийшов до влади, оскільки тоді можна опинитися в тому ж стані.

Нагадаємо, Трамп висловився про проведення операції із захоплення Ніколаса Мадуро. Крім того, він публікував фото президента Венесуели після затримання.

Також Новини.LIVE зібрали ключові заяви американського президента після військової операції у Венесуелі.

Дональд Трамп політики затримання Венесуела Ніколас Мадуро
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
