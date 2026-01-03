Операція США в Венесуелі — Трамп підбив підсумки

Дональд Трамп. Фото: Getty images

Президент США Дональд Трамп заявив, що жодна країна не змогла б зробити те, що Америка зробила в Венесуелі. За його словами, захоплення Ніколаса Мадуро відбувалося в цілковитій темряві.

Про це Дональд Трамп сказав під час пресконференції за результатами військової операції Сполучених Штатів в Венесуелі 3 січня.

Що сказав Трамп після операції США в Венесуелі

"Жодна країна у світі не змогла б зробити те, що США зробили вчора", — відзначив Трамп успіхи американської військової операції.

За його словами, США успішно захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро та нейтралізували всі військові спроможності під час операції в столиці країни Каракас.

Американський президент наголосив, що американські військові діяли в повній темряві.

"Було темно, і це було смертельно небезпечно [...] Якби ви побачили те, що бачив я минулої ночі, ви були б дуже вражені. Я не впевнений, що ви колись це побачите, але це було неймовірно. Жоден американський військовослужбовець не загинув, і жодної одиниці американської техніки не було втрачено", — підкреслив глава Білого дому.

За словами Трампа, попри готовність сил Венесуели до оборони, їх швидко знешкодили.

Нагадаємо, що раніше американський лідер назвав результат військової операції в Венесуелі вражаючим. Також він опублікував перше фото Ніколаса Мадуро на військовому кораблі США.

Також, коментуючи успіхи американської спецоперації, Трамп наголосив, що це була атака, якої не бачили з часів Другої світової війни.

Додамо, що президента США також відповів, хто керуватиме Венесуелою.