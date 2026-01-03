Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин периодически раздражает Трампа — детали от Politico

Путин периодически раздражает Трампа — детали от Politico

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 10:26
Война в Украине — Путин периодически раздражает Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Российский диктатор Владимир Путин усложняет дипломатические усилия по окончанию войны в Украине. Своим упрямством он раздражает президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Politico.

Реклама
Читайте также:

Путин раздражает Трампа

Издание сообщает, что Путин не отказывается от своих максималистских требований даже несмотря на внутренние проблемы РФ, включая дефицит топлива после ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.

Отмечается, что такая его настойчивость "периодически раздражает Трампа" и заставляет его задуматься, не использует ли Москва переговоры для своих интересов.

"Затягивание войны выгодно Кремлю, ведь оно истощает европейские страны, подрывает единство трансатлантического союза и отвлекает Запад от других глобальных вызовов. Это также играет на руку Китаю в контексте Тайваня", — говорится в материале.

В то же время Politico предполагает, что вероятность завершения войны в Украине при посредничестве Трампа невелика — примерно один шанс на четырех.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что слова Путина о мире не совпадают с его действиями. Зато Украина готова говорить в любом формате.

В то же время российский диктатор в новогоднем обращении к россиянам призвал поддерживать продолжение войны. Это свидетельствует о том, что он не собирается идти на мир.

владимир путин Дональд Трамп Украина война в Украине мирные переговоры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации