Война в Украине — Путин периодически раздражает Трампа

Российский диктатор Владимир Путин усложняет дипломатические усилия по окончанию войны в Украине. Своим упрямством он раздражает президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Politico.

Путин раздражает Трампа

Издание сообщает, что Путин не отказывается от своих максималистских требований даже несмотря на внутренние проблемы РФ, включая дефицит топлива после ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.

Отмечается, что такая его настойчивость "периодически раздражает Трампа" и заставляет его задуматься, не использует ли Москва переговоры для своих интересов.

"Затягивание войны выгодно Кремлю, ведь оно истощает европейские страны, подрывает единство трансатлантического союза и отвлекает Запад от других глобальных вызовов. Это также играет на руку Китаю в контексте Тайваня", — говорится в материале.

В то же время Politico предполагает, что вероятность завершения войны в Украине при посредничестве Трампа невелика — примерно один шанс на четырех.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что слова Путина о мире не совпадают с его действиями. Зато Украина готова говорить в любом формате.

В то же время российский диктатор в новогоднем обращении к россиянам призвал поддерживать продолжение войны. Это свидетельствует о том, что он не собирается идти на мир.